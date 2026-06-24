En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este miércoles, 24 de junio de 2026 en España es de 46,5 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,43%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés por Litecoin está aumentando frente al euro.

La tendencia ascendente indica un posible aumento en la demanda de Litecoin, lo que podría influir en futuras decisiones de inversión.

La cotización de Litecoin muestra una tendencia claramente bajista: en la última semana cayó -7.9%, profundizando una variación anual de -57.99%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para los tenedores durante el último año, con pérdidas acumuladas y un deterioro del impulso reciente, lo que evidencia debilidad sostenida del activo en este periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 38.27%, lo que es menor que la volatilidad anual del 52.62%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,5 euros.