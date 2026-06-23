El cielo se teñirá de dorado y no volverá a verse igual por siglos.

El calendario astronómico de junio reserva uno de sus momentos más esperados para los últimos días del mes. La llamada Luna de Fresa, el nombre tradicional que recibe la luna llena de junio, alcanzará su punto máximo de iluminación en la madrugada del 30 de junio a las 1:57 horas.

Sin embargo, el momento más propicio para observarla será la noche anterior, el atardecer del 29 de junio, cuando comience a asomar por el horizonte con tonos dorados y anaranjados si el cielo está despejado.

Este plenilunio llega pocos días después del solsticio de junio, que marcó el inicio del verano astronómico en el hemisferio norte, y coincide con uno de los periodos de mayor duración de luz diurna del año.

Qué es la Luna de Fresa y por qué se llama así. IA

Qué es la Luna de Fresa y por qué se llama así

La Luna de Fresa no tiene color rosado ni rojizo. Su nombre proviene de las denominaciones tradicionales de los pueblos nativos indígenas de Norteamérica, vinculadas a los ciclos agrícolas y en concreto a la temporada de recolección de fresas. No describe ninguna característica física del satélite, sino una referencia estacional que ha sobrevivido durante siglos.

En distintas tradiciones también recibe los nombres de Luna de Miel o Luna de la Rosa, igualmente ligados a referencias culturales o estacionales. Desde el punto de vista astronómico, se trata simplemente de la luna llena de junio, una fase que se repite una vez al año dentro del ciclo lunar de 29 días y medio.

La tonalidad dorada o anaranjada que podrá apreciarse el 29 de junio al atardecer no es una propiedad de la luna sino un efecto atmosférico: cuando el satélite se sitúa cerca del horizonte, la luz atraviesa una mayor densidad de atmósfera antes de llegar al observador, lo que filtra las longitudes de onda más cortas y deja pasar las más cálidas.

Por qué la Luna de Fresa de 2026 es especial y dónde verla mejor

La Luna de Fresa de 2026 atraerá una atención especial por su cercanía al solsticio. En el hemisferio norte, las lunas llenas próximas a esta fecha recorren trayectorias más bajas en el cielo, lo que hace que su salida resulte más llamativa al anochecer y que la sensación de tamaño sea mayor cuando coincide visualmente con elementos del paisaje como edificios, montañas o árboles.

Su observación no requiere ningún instrumento y será posible a simple vista desde cualquier punto del país si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Los entornos con menor contaminación lumínica y un horizonte despejado favorecerán una mejor visibilidad, especialmente en el momento de su salida. Zonas rurales elevadas, costas atlánticas y parajes naturales alejados de las ciudades ofrecen las mejores condiciones.

Las cuatro fases de la Luna en junio de 2026

El mes incluye las cuatro fases principales del ciclo lunar. El cuarto menguante se produjo el 8 de junio, seguido de la luna nueva el 15 de junio. El cuarto creciente llegó el 21 de junio, coincidiendo con el solsticio.

Y la luna llena, la Luna de Fresa, cerrará el mes el 30 de junio a la 1:57 horas, aunque el mejor momento para verla será al anochecer del día anterior, cuando aparezca baja sobre el horizonte y el efecto visual sea más impactante.