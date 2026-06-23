El calendario astronómico ya tiene marcada una fecha que despierta expectativa entre científicos, aficionados y viajeros de todo el mundo. El 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse solar total que promete convertirse en uno de los fenómenos más extraordinarios del siglo por una razón muy particular, la oscuridad se extenderá durante más de seis minutos.

La duración prevista supera ampliamente la de la mayoría de los eclipses observados en las últimas décadas y lo convierte en un evento excepcional que no volverá a repetirse con características similares durante muchos años.

Por qué el eclipse de 2027 será tan especial

Los eclipses solares totales suelen durar apenas unos minutos. Sin embargo, el fenómeno previsto para 2027 alcanzará una totalidad de 6 minutos y 22 segundos en algunos puntos de observación, una cifra inusual dentro de los registros astronómicos modernos.

La explicación se encuentra en una combinación poco frecuente de factores orbitales. Para esa fecha, la Tierra se ubicará en el afelio, el punto más alejado del Sol dentro de su órbita, mientras que la Luna estará cerca del perigeo, es decir, en una posición más próxima a nuestro planeta.

Como consecuencia, el Sol se verá ligeramente más pequeño desde la Tierra y la Luna aparentará un tamaño mayor, permitiendo cubrir completamente el disco solar durante más tiempo.

Las regiones donde podrá verse el fenómeno

El eclipse recorrerá una extensa franja del planeta y será visible en distintos países de Europa, África, Oriente Medio y Asia.

La trayectoria de la sombra lunar comenzará sobre el océano Atlántico y continuará por varios territorios antes de finalizar su recorrido.

La NASA confirmó que el fenómeno alcanzará una duración excepcional y será uno de los eventos astronómicos más impactantes de las últimas décadas.

Entre los países incluidos en la zona de observación se encuentran:

España.

Marruecos.

Argelia.

Túnez.

Libia.

Egipto.

Sudán.

Arabia Saudita.

Yemen.

Somalia.

Los especialistas consideran que Egipto ofrecerá algunas de las mejores condiciones para contemplar el fenómeno debido a la duración de la totalidad y a las condiciones climáticas favorables.

El lugar donde el eclipse alcanzará su punto máximo

La ciudad de Luxor, uno de los principales destinos turísticos de Egipto, será uno de los puntos privilegiados para observar el evento.

Allí, el eclipse alcanzará su máxima duración y el cielo permanecerá completamente oscuro durante más de seis minutos, una experiencia poco habitual incluso para quienes han presenciado otros eclipses solares.

Por este motivo, agencias de viaje, observatorios y organizaciones científicas ya comenzaron a planificar actividades especiales para esa fecha.

Cómo se calcula un eclipse con tanta anticipación

La posibilidad de anticipar un fenómeno astronómico con años de antelación es resultado de décadas de observación y modelos matemáticos altamente precisos.

Los expertos utilizan las leyes del movimiento planetario para calcular las posiciones futuras de la Tierra, la Luna y el Sol, permitiendo determinar con exactitud dónde y cuándo ocurrirá cada eclipse.

Gracias a estos modelos, los astrónomos pueden prever eventos de este tipo incluso con siglos de anticipación.

Cómo observar un eclipse solar de forma segura

Los especialistas recuerdan que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada.

Para seguir el eclipse de manera segura se recomienda utilizar gafas certificadas para observación solar o instrumentos equipados con filtros especiales.

Mirar el Sol sin la protección correspondiente puede provocar daños irreversibles en la vista, incluso durante pocos segundos.

Además de la observación presencial, distintas agencias espaciales y observatorios transmitirán el fenómeno en vivo a través de internet, permitiendo que millones de personas sigan uno de los eventos astronómicos más esperados de la década.