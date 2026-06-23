La ola de calor vive este martes su jornada más extrema en España. Los termómetros llegarán hasta los 44 grados en varias zonas del país y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos rojos por temperaturas extremas.

Según la previsión oficial, este será el día más duro del episodio antes de un cambio de tendencia. La propia Aemet señala que desde este miércoles comenzará un descenso progresivo de las temperaturas debido a la llegada de aire atlántico más frío.

La situación ha dejado registros históricos en numerosos puntos del territorio y noches excepcionalmente cálidas que dificultan el descanso.

Hay 130 millones de personas bajo riesgo de calor extremo. Fuente: archivo.

La ola de calor deja máximas de hasta 44 grados y avisos rojos en varias comunidades

La ola de calor llevará este martes las temperaturas a valores extremos en buena parte del país. Según la información oficial, “todavía hoy se superarán los 40-42 grados en el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, el interior de Galicia y del Cantábrico, así como en los principales valles fluviales de la mitad sur”.

Además, la Aemet advierte de que “en puntos del Tajo y del Guadalquivir podrían rozarse los 44 grados”. También se esperan temperaturas generalizadas de entre 37 y 40 grados en amplias zonas del interior peninsular y Baleares.

Ante este escenario, permanece activo el aviso rojo por temperaturas extremas de hasta 44 grados en la campiña cordobesa, Morena y Condado (Jaén), Liébana (Cantabria) y el interior de Gipuzkoa y Bizkaia. Otras diez comunidades autónomas continúan bajo aviso naranja por calor intenso.

Más de 100 estaciones superan los 40 grados y se registran noches excepcionales

La intensidad de la ola de calor quedó reflejada en los datos registrados durante las últimas horas. Según la Aemet, el lunes hubo “101 estaciones, el 12,2 por ciento de las 828 que integran la red de la Aemet, con valores que alcanzaron o superaron los 40 grados”.

Los registros más elevados se localizaron en Andalucía. “Andújar (Jaén) superó los 45 grados; Bailén (Jaén) alcanzó los 44,2 grados y Montoro (Córdoba), los 43,5 grados”. También se superaron los 42 grados en Lleida y en áreas del valle del Ebro.

La situación tampoco dio tregua durante la madrugada. La Aemet informó de “una treintena de estaciones en las que la temperatura no ha bajado de los 25 grados”. Además, “por tercer día consecutivo, no se ha bajado de los 30 grados en zonas de la costa de Almería”, un comportamiento que el organismo considera excepcional para el mes de junio.

Aemet pone fecha al inicio del fin de la ola de calor

Las previsiones apuntan a un cambio gradual desde este miércoles. Según la agencia meteorológica, la entrada de una masa atlántica más fría provocará “el inicio del fin de la ola de calor”.

Aun así, el calor seguirá siendo muy intenso durante la jornada. Se espera que continúen los valores por encima de los 38 y 40 grados en numerosas áreas del interior peninsular. También persistirán las noches tropicales y, en algunos casos, las noches tórridas con mínimas superiores a los 25 grados.

La mejoría llegará de forma más clara el jueves. La Aemet prevé que la masa de aire atlántica “más fría por el oeste, dando por finalizada la ola de calor”. Ese día las temperaturas “descenderán de forma generalizada” en todo el país, aunque ciudades como Zaragoza, Lleida, Logroño y Pamplona seguirán registrando valores muy elevados.

Qué ocurrirá a partir del jueves tras el fin de la ola de calor

FOTODELDÍA SANTANDER, 04/05/2026.-La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este lunes en Cantabria cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas. La cota de nieve se situará por encima de 1.600-1.800 metros. Las temperaturas mínimas se esperan en ligero descenso y las máximas, en descenso moderado, que puede ser localmente notable en el sureste.-EFE/ Román G. Aguilera Fuente: EFE ROMÁN G. AGUILERA

Una vez finalizada la ola de calor, el ambiente continuará siendo veraniego, aunque con temperaturas menos extremas. El jueves seguirán predominando los cielos despejados en gran parte de España.

Sin embargo, la llegada del flujo atlántico favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en el noroeste peninsular. La Aemet anticipa que algunos de estos fenómenos podrían ser localmente fuertes.

Aunque los termómetros bajarán de forma generalizada, el calor seguirá siendo significativo en muchas capitales. Zaragoza alcanzará los 39 grados, mientras que Lleida, Logroño y Pamplona llegarán a los 38 grados. Madrid, Bilbao, Barcelona, Córdoba y Palma registrarán máximas cercanas a los 33 grados, manteniendo un ambiente plenamente estival.