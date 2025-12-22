Hallan un submarino de la Segunda Guerra Mundial lleno de tesoros en la costa de España

Uno de los enigmas más prolongados de la Segunda Guerra Mundial ha sido resuelto tras 83 años. El hallazgo de los restos del submarino francés Le Tannant, localizados frente a las costas de Cádiz, ponen un punto y final a un capítulo perdido en la historia de Europa. El descubrimiento fue realizado por los investigadores buceadores de la Universidad de Bretaña Occidental y reportado por el medio francés Le Télégramme.

Erwan L´Her, líder del grupo, aseguró que “El agua estaba tan turbia que no veíamos nuestras manos. Así que era imposible verlo buceando. Pero las imágenes del sonar multifrecuencias son suficientes para identificarlo. Verificamos todas las medidas y no hay ninguna duda posible: es realmente el Tonnant”.

Un primer intento de localizar el submarino realizado en diciembre de 2024 por el mismo equipo había fracasado. Sin embargo, el pasado 17 de noviembre, los investigadores contaron con nuevas pruebas que permitieron avanzar en la búsqueda. Entre los elementos clave se encontraban los libros de bitácora del capitán, que resultaron decisivos para orientar la investigación.

A partir de la información recogida en el libro de registro, el equipo siguió las indicaciones hasta el punto teórico del hundimiento descrito por el antiguo capitán. Gracias a las imágenes obtenidas mediante una sonda, los investigadores pudieron localizar el submarino con precisión.

El submarino francés que desapareció en la Segunda Guerra Mundial

La historia oculta detrás del submarino francés que reapareció tras 83 años

El submarino francés se hundió durante la Batalla de Casablanca, en un enfrentamiento entre la marina estadounidense y la francesa frente a la costa de Marruecos. La nave sufrió un ataque sorpresa a manos de fuerzas americanas y, con solo 30 de sus 72 tripulantes aun con vida, y siete balastos dañados, se sumergió con las últimas fuerzas restantes y apenas cuatro torpedos.

Le Tonnant, incapaz de continuar navegando por las averías, acabó hundido frente a Cádiz. Su búsqueda tomó un giro clave gracias a la colaboración de la base naval de Cádiz y el acceso a documentos de familiares de marinos. “Pudimos visitar la base naval de Cádiz gracias al apoyo de la misión Defensa de la embajada de Francia en Madrid, y en especial los lugares donde fueron internados los marinos del Tonnant”, explicó L´Her.

Ya en noviembre de 2025, siguiendo de forma estricta las indicaciones señaladas en los cuadernos originales, el equipo del buque oceanográfico de la Universidad de Cádiz alcanzó la supuesta zona de hundimiento. Las imágenes confirmadas por el sonar despejaron cualquier duda sobre la identidad de la embarcación.

Los diarios del capitán del submarino francés hundido. (Fuetne: ABC)

¿Qué significa el descubrimiento del submarino para las investigaciones sobre la Segunda Guerra Mundial?

Lejos de concluir con este hallazgo, los investigadores bretones ya preparan nuevas campañas. “Esperamos el regreso de las autoridades marroquíes, pero confiamos en salir en su busca en 2026,” anunció Erwan L’Her respecto a las futuras expediciones para rastrear otros sumergibles.

El equipo de L’Her se encuentra ahora tratando de buscar los restos del ‘Sidi Ferruch’ y ‘Le Conquérant’, dos submarinos de 1.500 toneladas de los conocidos como “grandes submarinos de crucero” que abandonaron el puerto durante el ataque aliado, pero acabaron hundidos con sus más de 110 tripulantes.