El descubrimiento español que sacude a la astronomía | Salen a la luz 13,7 millones de fuentes cósmicas: un censo de agujeros negros supermasivos

El mayor mapa del cielo en ondas de radio ya es una realidad. Un equipo internacional de investigadores ha logrado publicar un trabajo con un detalle “sin precedentes”. Este proyecto abre una nueva ventana para el estudio de fenómenos astrofísicos en bajas frecuencias.

El Instituto de Astrofísica de Andalucía informó que el mapa en ondas de radio ha revelado 13,7 millones de fuentes cósmicas. El estudio ofrece el censo más completo hasta hoy de agujeros negros supermasivos en crecimiento activo. Este resultado impulsa nuevas investigaciones en astronomía.

Para crear el mayor mapa del cielo en ondas de radio, los científicos utilizaron LOFAR, una red de más de 70.000 pequeñas antenas en Europa. Este proyecto ha marcado un hito en la radioastronomía. El nuevo atlas abarca casi todo el hemisferio norte.

El descubrimiento que sacude a la ciencia | Salen a la luz 13,7 millones de fuentes cósmicas y un censo único de agujeros negros supermasivos (foto: archivo).

El mayor mapa del cielo en radio detecta 13,7 millones de fuentes cósmicas

El mayor mapa del cielo en ondas de radio ha identificado 13,7 millones de fuentes cósmicas. Este estudio proporciona el censo más exhaustivo hasta la fecha de agujeros negros supermasivos en crecimiento activo. El hallazgo permite una mejor comprensión de la evolución del universo.

El investigador Javier Moldón manifestó que el sondeo abarcó casi en su totalidad el hemisferio norte. El equipo tuvo la capacidad de estudiar procesos no térmicos vinculados a campos magnéticos, choques y plasmas relativistas. El nivel de detalle alcanzado es realmente excepcional.

El trabajo ilustra sistemas impulsados por agujeros negros cuya emisión en radio puede abarcar millones de años luz. Los resultados fueron publicados en la revista ‘Astronomy & Astrophysics’. El atlas facilita el análisis de la formación de estructuras cósmicas.

El descubrimiento que sacude a la ciencia | Salen a la luz 13,7 millones de fuentes cósmicas y un censo único de agujeros negros supermasivos (foto: archivo).

Un avance de LOFAR transforma la radioastronomía en Europa

Con el fin de llevar a cabo el más extenso mapa del cielo en ondas de radio, los científicos emplearon LOFAR. Esta red integra más de 70.000 antenas a lo largo de Europa. El sistema ha facilitado la observación del cielo en frecuencias bajas con notable sensibilidad.

El sondeo proporciona una perspectiva del universo “radicalmente distinta” en comparación con la luz óptica. El análisis de frecuencias bajas desvela procesos que son invisibles para otros telescopios. Dicha investigación abarca fenómenos relacionados con campos magnéticos y plasmas relativistas.

El estudio ya fomenta numerosos proyectos de investigación en astronomía. Los datos contribuyen con información sobre la formación y evolución de estructuras cósmicas. Además, son útiles para investigar los mecanismos que aceleran partículas a energías extremas.

Nuevo atlas de radio revela objetos cósmicos inusuales

El mayor mapa del cielo en ondas de radio ha revelado objetos inusuales y difíciles de observar. Se identifican cúmulos de galaxias en fusión, restos tenues de supernovas y estrellas en erupción. Este atlas inaugura nuevas vías de investigación.

El proyecto ha hecho accesibles al público los mapas en radio de gran área más sensibles, obtenidos a frecuencias muy reducidas. Los científicos examinan los datos en busca de fenómenos infrecuentes. Se han reconocido fuentes transitorias y variables.

Asimismo, se han detectado galaxias de radio de gran tamaño y antiguas. El análisis abarca emisiones compatibles con interacciones entre exoplanetas y sus estrellas anfitrionas. El mayor mapa del cielo en ondas de radio promete descubrimientos relevantes en el futuro.