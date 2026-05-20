El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,57 euros, el de la gasolina 98 es de 1,77 euros y el del diésel es de 1,68 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del 1.71% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.05%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 20 de mayo de 2026:

Madrid: 1.549 euros hasta los 1.869 euros

Barcelona: 1.469 euros hasta los 1.789 euros

Valencia: 1.419 euros hasta los 1.819 euros

Granada: 1.585 euros hasta los 1.809 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 20 de mayo en España?

Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: desde los 1.389 euros hasta los 1.739 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.709 euros

Granada: desde los 1.385 euros hasta los 1.729 euros

Ceuta: desde los 1.509 euros hasta los 1.509 euros

Zaragoza: desde los 1.329 euros hasta los 1.705 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.729 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un carburante sin plomo con 98 octanos (RON) que soporta mejor la detonación; en motores de alta compresión o con turbocompresor proporciona un funcionamiento más suave y mayor rendimiento, e incluye aditivos que contribuyen a mantener el motor más limpio.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.895 euros

Barcelona: desde 1.555 euros hasta los 1.889 euros

Valencia: desde 1.544 euros hasta los 1.865 euros

Granada: desde 1.715 euros hasta los 1.879 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: