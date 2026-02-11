Viajar a Maldivas, uno de los destinos más paradisíacos del mundo, ahora es más accesible gracias a una oferta de Viajes El Corte Inglés que incluye vuelo, hotel y traslados desde 1314 euros por persona. El paquete, de 8 días y 6 noches, permite disfrutar de aguas cristalinas, playas de arena blanca y algunos de los arrecifes de coral más espectaculares del planeta. La propuesta contempla estancias entre febrero de 2026 y enero de 2027, con salidas desde Madrid. Con un 10% de descuento ya aplicado, esta escapada al Índico combina comodidad y flexibilidad, ideal para quienes buscan desconectar en un entorno exclusivo. El viaje se desarrolla durante 8 días. El día 1 corresponde a la salida hacia Maldivas con noche a bordo. El día 2 incluye la llegada y el traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado, donde comienza la estancia libre para disfrutar del destino. Entre los días 2 y 7, los viajeros podrán explorar playas infinitas, practicar snorkel entre peces tropicales, tortugas y mantarrayas o simplemente relajarse en un entorno de aguas prístinas y jardines de coral. El día 8 se realiza el traslado al aeropuerto y el vuelo de regreso. El paquete incluye: La oferta está disponible para nuevas reservas y las plazas son limitadas. El descuento ya se encuentra aplicado en el precio final publicado. Además, se puede financiar el viaje en 3 meses con la Tarjeta El Corte Inglés, sujeto a aprobación de la entidad financiera. Las reservas pueden realizarse a través de la página web de Viajes El Corte Inglés, donde también es posible consultar fechas exactas, hoteles disponibles y condiciones específicas según la salida elegida. Los precios “desde” corresponden a estancia en habitación doble e incluyen billete en clase turista ida y vuelta desde Madrid con tasas aéreas. Asimismo, desde la agencia han destacado que es importante considerar los siguientes puntos: