Lidl ha sumado a su catálogo online en España un nuevo electrodoméstico que apunta directamente a los amantes del café recién hecho: la Severin cafetera con molinillo integrado de 1000 W, un dispositivo que muele los granos y prepara el café en la misma máquina, simplificando el proceso y mejorando el sabor final.

Este modelo se presenta como una alternativa práctica para el uso diario, ya que permite ajustar el aroma, programar la preparación y elegir entre café en grano o premolido. De ese modo, con capacidad para hasta 10 tazas y un diseño en acero inoxidable, la cafetera de Severin se posiciona como una opción funcional y moderna dentro de la gama doméstica.

Una cafetera que muele el grano y prepara el café automáticamente

La Severin cafetera con molinillo integra en un solo equipo el proceso de molienda y elaboración del café. Gracias a su molinillo incorporado, el aparato muele los granos justo antes de la preparación, lo que permite conservar mejor los aromas y ofrecer una bebida más intensa y fresca.

Además, cuenta con una pantalla LCD con temporizador, que posibilita programar el inicio del proceso para tener el café listo a la hora deseada. Para mayor versatilidad, el molinillo puede desactivarse, permitiendo el uso de café premolido sin afectar el funcionamiento de la cafetera.

Características principales de la cafetera Severin con molinillo

Diseño y materiales

Diseño moderno con acabado en acero inoxidable cepillado

Color: negro y plata

Estructura robusta y de alta calidad

Potencia y rendimiento

Potencia: 1000 W

Preparación eficiente para uso diario

Capacidad de preparación: hasta 10 tazas

Molinillo y sistema de café

Molinillo integrado para café en grano

Grado de molienda ajustable

Cantidad de café regulable

Función para desactivar el molinillo

Compatible con café en grano y café premolido

Control de aroma

Selección de aroma con tres niveles ajustables

Personalización del sabor según preferencias

Pantalla y programación

Pantalla LCD

Función de temporizador para programar la preparación

Control intuitivo del proceso de elaboración

Filtro y sistema antigoteo

Filtro giratorio con inserto extraíble 1 x 4

Filtro permanente adicional incluido

Sistema antigoteo para mayor limpieza

Seguridad y consumo

Apagado automático

Uso eficiente de la energía

Capacidad y depósitos

Capacidad del depósito de agua: hasta 10 tazas

Capacidad del recipiente para granos: aproximadamente 200g

Uso y mantenimiento

Componentes desmontables

Limpieza sencilla

Pensada para uso doméstico

¿Cómo comprar la cafetera Severin en Lidl?

La Severin cafetera con molinillo integrado de 1000 W se encuentra disponible en Lidl por 119,99 euros. Este producto solo puede comprarse de forma online, ya que no está disponible en tiendas físicas.

La compra se realiza a través de la tienda digital de Lidl, con entrega a domicilio, lo que permite recibir la cafetera directamente en casa sin intermediarios. Una opción ideal para quienes buscan dar un salto de calidad en la preparación del café diario sin invertir en equipos profesionales.