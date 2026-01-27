En esta noticia
Lidl ha sumado a su catálogo online en España un nuevo electrodoméstico que apunta directamente a los amantes del café recién hecho: la Severin cafetera con molinillo integrado de 1000 W, un dispositivo que muele los granos y prepara el café en la misma máquina, simplificando el proceso y mejorando el sabor final.
Este modelo se presenta como una alternativa práctica para el uso diario, ya que permite ajustar el aroma, programar la preparación y elegir entre café en grano o premolido. De ese modo, con capacidad para hasta 10 tazas y un diseño en acero inoxidable, la cafetera de Severin se posiciona como una opción funcional y moderna dentro de la gama doméstica.
Una cafetera que muele el grano y prepara el café automáticamente
La Severin cafetera con molinillo integra en un solo equipo el proceso de molienda y elaboración del café. Gracias a su molinillo incorporado, el aparato muele los granos justo antes de la preparación, lo que permite conservar mejor los aromas y ofrecer una bebida más intensa y fresca.
Además, cuenta con una pantalla LCD con temporizador, que posibilita programar el inicio del proceso para tener el café listo a la hora deseada. Para mayor versatilidad, el molinillo puede desactivarse, permitiendo el uso de café premolido sin afectar el funcionamiento de la cafetera.
Características principales de la cafetera Severin con molinillo
Diseño y materiales
- Diseño moderno con acabado en acero inoxidable cepillado
- Color: negro y plata
- Estructura robusta y de alta calidad
Potencia y rendimiento
- Potencia: 1000 W
- Preparación eficiente para uso diario
- Capacidad de preparación: hasta 10 tazas
Molinillo y sistema de café
- Molinillo integrado para café en grano
- Grado de molienda ajustable
- Cantidad de café regulable
- Función para desactivar el molinillo
- Compatible con café en grano y café premolido
Control de aroma
- Selección de aroma con tres niveles ajustables
- Personalización del sabor según preferencias
Pantalla y programación
- Pantalla LCD
- Función de temporizador para programar la preparación
- Control intuitivo del proceso de elaboración
Filtro y sistema antigoteo
- Filtro giratorio con inserto extraíble 1 x 4
- Filtro permanente adicional incluido
- Sistema antigoteo para mayor limpieza
Seguridad y consumo
- Apagado automático
- Uso eficiente de la energía
Capacidad y depósitos
- Capacidad del depósito de agua: hasta 10 tazas
- Capacidad del recipiente para granos: aproximadamente 200g
Uso y mantenimiento
- Componentes desmontables
- Limpieza sencilla
- Pensada para uso doméstico
¿Cómo comprar la cafetera Severin en Lidl?
La Severin cafetera con molinillo integrado de 1000 W se encuentra disponible en Lidl por 119,99 euros. Este producto solo puede comprarse de forma online, ya que no está disponible en tiendas físicas.
La compra se realiza a través de la tienda digital de Lidl, con entrega a domicilio, lo que permite recibir la cafetera directamente en casa sin intermediarios. Una opción ideal para quienes buscan dar un salto de calidad en la preparación del café diario sin invertir en equipos profesionales.