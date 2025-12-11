En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

En el transcurso del jueves, 11 de diciembre de 2025, la población de España celebra el Día Internacional de las Montañas, considerado día no festivo, para mantener viva la memoria histórica del país.

¿Qué se celebra el jueves 11 de diciembre?

El Día Internacional de las Montañas, que se celebra el 11 de diciembre, tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de estos ecosistemas frágiles y la necesidad de protegerlos. Las montañas cubren el 22 por ciento de la superficie terrestre y son el hogar del 15 por ciento de la población mundial, lo que resalta su relevancia en la vida de millones de personas. Además, son fundamentales para el suministro de agua dulce, alimentos y energía, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad del planeta.

La celebración de este día se remonta a 2002, cuando la Asamblea General de la ONU proclamó el Año Internacional de las Montañas. En este contexto, se incluyó el Día Internacional de las Montañas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, específicamente en el Objetivo Número 15, que busca proteger y restaurar los ecosistemas terrestres. La creciente amenaza del cambio climático y la degradación de los recursos naturales hacen que la protección de las montañas sea más urgente que nunca.

Preservar la biodiversidad de las montañas es crucial, ya que albergan una gran variedad de especies y recursos naturales que son vitales para el equilibrio ecológico. La actividad humana ha puesto en peligro estos ecosistemas, lo que puede tener consecuencias graves para la salud del planeta y de sus habitantes. Por ello, es esencial fomentar la conciencia y la acción colectiva para garantizar la protección de las montañas y, en consecuencia, de la vida en la Tierra.

¿Cómo celebrar el Día Internacional de las Montañas?

Para celebrar el Día Internacional de las Montañas el 11 de diciembre, se pueden organizar actividades que promuevan la conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas. Se pueden realizar charlas, talleres y proyecciones de documentales que informen sobre la biodiversidad de las montañas y los desafíos que enfrentan debido al cambio climático y la sobreexplotación. Además, se pueden llevar a cabo excursiones a montañas locales, fomentando el respeto y la protección del medio ambiente.

Otra forma de conmemorar esta festividad es involucrar a la comunidad en proyectos de conservación. Se pueden organizar jornadas de limpieza en áreas montañosas, así como campañas de reforestación. También es importante utilizar las redes sociales para difundir información sobre la relevancia de las montañas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, animando a otros a unirse a la causa y a reflexionar sobre cómo sus acciones impactan estos frágiles ecosistemas.