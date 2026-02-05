Un hallazgo arqueológico de gran valor histórico ha situado al municipio de Driebes, en la provincia de Guadalajara, en el centro de la atención científica. Las últimas excavaciones realizadas en el yacimiento de la ciudad romana de Caraca han permitido recuperar fragmentos de una esfinge romana, una pieza poco habitual en la península ibérica y vinculada a contextos funerarios y simbólicos del mundo clásico. El descubrimiento se produjo durante la campaña de excavaciones del verano de 2025 en el sector de la necrópolis visigoda, situada junto a los restos de la ciudad romana. Según han explicado los responsables del proyecto, los fragmentos corresponden a una escultura de época romana altoimperial, lo que amplía el conocimiento sobre la monumentalidad y la riqueza artística de este enclave histórico. Los arqueólogos localizaron varios fragmentos de una escultura que representa a una esfinge sentada sobre sus cuartos traseros y erguida sobre las patas delanteras. Entre las piezas recuperadas se encuentran el ala izquierda, gran parte del cuerpo, las patas traseras y el arranque de las delanteras, aunque la cabeza no ha sido conservada. A pesar de ello, los investigadores señalan que es posible reconstruir con bastante precisión su aspecto original. En un comunicado, explicaron que la figura tenía un carácter “proporcionado y esbelto” y destacaron la alta calidad técnica del escultor, visible en detalles como “la representación de cinco costillas marcadas y parte de un mechón de pelo que caía entre el ala izquierda y el cuello” La disposición del ala conservada indica que se encontraba extendida, y sobre ella se han identificado restos de estuco, lo que sugiere que la escultura pudo estar policromada. Este tipo de acabados era habitual en esculturas romanas, aunque raramente se conservan evidencias tan claras. El contexto en el que apareció la esfinge resulta especialmente relevante. La escultura fue hallada en el sector sureste del Cerro de la Virgen de la Muela, junto al río Tajo, en un punto estratégico cercano al acceso de la vía romana que conectaba Complutum con Cartago Nova, las actuales Alcalá de Henares y Cartagena. Los expertos consideran que esta localización refuerza la hipótesis de que Caraca fue un enclave clave en las comunicaciones del interior peninsular, con una presencia romana más compleja de lo que se pensaba hasta ahora. La esfinge, tradicionalmente asociada a espacios funerarios o simbólicos, podría haber formado parte de un monumento funerario de alto rango, lo que indicaría la existencia de élites locales con recursos suficientes para encargar obras de gran calidad. El análisis estilístico y el contexto arqueológico llevan a los investigadores a proponer una cronología altoimperial, situando la escultura en uno de los momentos de mayor expansión y estabilidad del Imperio romano en Hispania Tras su hallazgo, la esfinge fue trasladada al Museo de Guadalajara, donde actualmente se conserva. El equipo de conservación y restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid ha iniciado las labores de intervención, centradas en la eliminación parcial de la matriz y la consolidación del yeso, que se encontraba en un estado frágil y alterado. Estas tareas son clave para garantizar la estabilidad de los fragmentos y permitir futuros estudios detallados sobre la técnica escultórica, los materiales utilizados y los posibles restos de policromía. El trabajo se enmarca dentro del Proyecto de excavación arqueológica en la necrópolis visigoda de Caraca y los niveles carpetanos, dirigido por Emilio Gamo, del Museo Arqueológico Nacional, junto a los arqueólogos Javier Fernández, Saúl Martín y Santiago Domínguez. El hallazgo será presentado oficialmente en una conferencia en el Museo de Guadalajara, donde los responsables del proyecto darán a conocer los detalles de la investigación y el alcance de este descubrimiento. Para la comunidad científica, la esfinge de Caraca no solo es una pieza excepcional, sino también una nueva clave para entender el papel de esta ciudad romana en el entramado histórico del centro de la península.