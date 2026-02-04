Arqueólogos de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) han realizado un descubrimiento significativo en la villa romana de Aiano, situada en la región italiana de Toscana. Han hallado una bodega que, según los investigadores, evidencia la producción de vino a gran escala en el siglo IV d.C., según informó la agencia de noticias Belga. Los arqueólogos descubrieron una treintena de tinajas grandes utilizadas para almacenar vino, además de dos cuencas de decantación. El equipo, liderado por el profesor de arqueología Marco Cavalieri, ha explorado hasta la fecha 4000 metros cuadrados del yacimiento, que se encuentra en un cruce de caminos entre Siena y Florencia. Durante la excavación, los arqueólogos encontraron una treintena de tinajas grandes, utilizadas para almacenar vino, así como dos cuencas de decantación. Este hallazgo sugiere que la villa estaba dedicada a la producción de vino, probablemente superando el consumo local o el uso personal. Dada la magnitud y disposición de la bodega, los expertos creen que en su época existieron al menos cincuenta tinajas organizadas en filas, lo que refuerza la idea de que la producción de vino era considerable. Fuente: EFE