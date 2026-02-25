El rover Curiosity de la NASA logró un hallazgo que está revolucionando la comprensión de Marte. Durante los últimos seis meses, el vehículo robótico exploró formaciones geológicas conocidas como “boxwork” en la región del Monte Sharp, dentro del cráter Gale. Desde la órbita, estas estructuras parecen telarañas gigantes o enormes redes que cubren kilómetros de terreno, generando gran expectación en la comunidad científica y entre los aficionados a la exploración espacial. No se trata de telarañas orgánicas ni de actividad biológica actual: las “telarañas enormes” son crestas bajas de entre 1 y 2 metros de altura, dispuestas en patrones reticulares con depresiones arenosas entre ellas. Estas formaciones se extienden por grandes distancias y, vistas desde el espacio, recuerdan una telaraña colosal. Según los análisis del Curiosity, estas estructuras se formaron hace miles de millones de años por la acción de agua subterránea. El agua fluía a través de fracturas en la roca base, depositando minerales que reforzaron ciertas zonas, convirtiéndolas en crestas resistentes. Con el tiempo, el viento erosionó las áreas sin ese refuerzo mineral, creando las hondonadas características. El rover confirmó que las líneas oscuras observadas desde órbita en 2014 son efectivamente fracturas centrales por donde se filtró el agua, dejando depósitos minerales. Según informó la NASA en un comunicado, el rover enfrentó desafíos técnicos al navegar por crestas estrechas y arenas traicioneras, pero logró recorrer esta “autopista” geológica con éxito, como describió la ingeniera Ashley Stroupe del JPL. Entre las evidencias más sólidas de la presencia de agua, destacan: La gran sorpresa es la ubicación elevada de estas formaciones en el Monte Sharp (una montaña de 5 km de altura). Esto implica que el nivel freático (agua subterránea) fue mucho más alto de lo pensado, permitiendo que el agua líquida persistiera en el subsuelo durante períodos más largos, incluso después de que la superficie se volviera seca y fría. Como explicó la científica Tina Seeger de la Universidad Rice: “Ver la estructura en forma de caja a esta altura de la montaña sugiere que el nivel freático debía ser bastante alto. Y eso significa que el agua necesaria para la vida podría haber durado mucho más de lo que pensábamos al observarla desde la órbita”. Marte antiguo tuvo ríos, lagos y periodos húmedos intermitentes. Estas telarañas minerales indican que ambientes habitables pudieron subsistir en nichos protegidos del subsuelo, ampliando la ventana temporal para posibles microbios o vida primitiva. Aunque no hay evidencia directa de vida, la combinación de agua prolongada, minerales y posibles compuestos orgánicos refuerza la idea de que Marte fue más dinámico y potencialmente habitable de lo estimado previamente. Este descubrimiento del Curiosity transforma la visión de la evolución marciana y destaca la importancia de misiones como esta para reconstruir el pasado del planeta rojo. El equipo planea continuar explorando la región boxwork y ascender hacia capas ricas en sulfatos para seguir descifrando la transición climática de Marte. Las “telarañas enormes” no son obra de arañas marcianas, pero sí son huellas fósiles de un mundo acuoso que, quizás, albergó condiciones para la vida. Un hallazgo sin precedentes que mantiene viva la pregunta acerca de la existencia de vida extraterrestre en el sistema solar.