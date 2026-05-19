Alerta mundial | La NASA dio a conocer un asteroide que mide más de 1.000 pies: podría impactar en la Tierra en esta fecha. (Representación creada con IA)

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Un enorme objeto espacial volverá a concentrar la atención del mundo en los próximos años. Se trata de un evento astronómico poco frecuente y anticipado por la NASA que los científicos siguen desde hace más de dos décadas y que marcará un momento singular para la observación del cielo y el espacio profundo.

Aunque durante años estuvo rodeado de especulaciones y escenarios de riesgo, hoy el foco está puesto en otro aspecto. La trayectoria del asteroide Apophis y su recorrido orbital lo convertirá en protagonista de un acercamiento histórico a la Tierra y su entorno espacial ampliamente estudiado por la comunidad científica.

El interés no es menor: un cuerpo rocoso de este tamaño pasando tan cerca del planeta es un fenómeno extremadamente inusual. Por eso, astrónomos y agencias espaciales ya preparan observaciones especiales para seguir el evento astronómico internacional.

Asteroide Apophis y su histórico acercamiento a la Tierra en 2029

Apophis es un asteroide clasificado como potencialmente peligroso por su tamaño y cercanía orbital. Tiene un diámetro aproximado de 340 metros de ancho y una longitud estimada de hasta 450 metros, dimensiones comparables con grandes estructuras urbanas.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Fue descubierto en junio de 2004 por astrónomos del Observatorio Nacional Kitt Peak, en Arizona. En ese momento generó preocupación internacional porque los primeros cálculos sugerían una posible colisión con el planeta futura con la Tierra.

Con observaciones posteriores y estudios de radar más precisos, la NASA y otros observatorios descartaron cualquier impacto en 2029, 2036, 2068 y durante al menos el próximo siglo. Actualmente, el evento se considera completamente seguro para la humanidad.

Datos clave sobre el asteroide Apophis

Fecha del acercamiento: 13 de abril de 2029

Distancia estimada: 32.000 kilómetros de la superficie terrestre

Tamaño aproximado: 340 metros de diámetro

Sin riesgo de impacto confirmado

Qué pasará el 13 de abril de 2029 con Apophis

El 13 de abril de 2029, el asteroide Apophis pasará a una distancia menor que la de varios satélites geoestacionarios. Esto significa que cruzará una región espacial muy próxima al entorno orbital terrestre y satelital.

Según cálculos oficiales, este será el acercamiento más cercano de un asteroide de este tamaño del que exista registro previo con conocimiento anticipado. Por esa razón, el paso de Apophis cerca de la Tierra será considerado un acontecimiento astronómico histórico.

Los expertos señalan que eventos similares ocurren cada varios miles de años en promedio. Más que una amenaza, Apophis representa una oportunidad científica excepcional para estudiar cómo interactúan estos cuerpos con la gravedad y dinámica terrestre.