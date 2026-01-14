Han identificado el trazado de unos 1160 metros de la vía Corduba-Emerita.

La campaña de excavaciones de 2024 de la ciudad romana de Mellaria, en Fuente Obejuna, ha identificado el trazado de unos 1160 metros de la vía Corduba-Emerita a su paso por Mellaria.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación realizada de los últimos hallazgos de los trabajos arqueológicos que comenzaron en 2022. Estos ya habían identificado el recorrido urbano de esta vía . La excavación la llevan a cabo la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

Ahora, según ha informado la Universidad de Córdoba, mediante prospecciones aéreas y geofísicas se ha situado más de un kilómetro del trazado de la vía Corduba-Emerita a su paso por Mellaria. Esta entra por Occidente desde Córdoba y sale por Oriente en dirección a Medellín, en la provincia de Badajoz.

Parte de la vía Corduba-Emerita en el municipio cordobés de Espiel (Fuente: Universidad de Córdoba)

Bajo la codirección del profesor Antonio Monterroso Checa, que ha detallado los resultados de las excavaciones, y del doctor de la Universidad de Córdoba Santiago Rodero Pérez, se ha determinado que en sus salidas fuera de las murallas se organiza la disposición de los monumentos funerarios . Es lo habitual en las ciudades romanas.

En el sector de la necrópolis Oriental de Mellaria se cuenta con al menos 450 metros de la vía Corduba-Emerita. Está enmarcada por monumentos de este tipo y edificios con otras funciones . Uno de ellos es un recinto de unos mil metros cuadrados que es donde se han desarrollado las últimas excavaciones de 2024.

Una de las excavaciones desarrolladas en Fuente Obejuna ha identificado el trazado de unos 1160 metros (Fuente: EFE / Universidad de Córdoba)

Se ha encontrado el lugar de la edícula (camarín). Asimismo, fragmentos de su estatua funeraria marmórea. Es de tamaño mayor que el natural. No hay rastro de ninguna urna, cámara o cualquier tipo de estructura relacionada con un enterramiento in situ en este lugar.

Junto al basamento de la edícula, parte de la decoración y los fragmentos de la estatua se han recuperado dos “klinai”. Son reclinatorios de un total de cuatro documentados por la geofísica, donde se recostaban a celebrar banquetes en honor del célebre compatriota .

Se trata de un recinto de casi 30 por 30 metros que tuvo un espacioso jardín trasero donde se han documentado fosas con ajuar relacionadas con los ritos en honor a los muertos además de algunas vacías que, quizás, debieron acoger vegetación.

Los trabajos desarrollados hasta ahora no permiten asignar el nombre del receptor de lo que arqueológicos consideran un“extravagante monumento celebrativo”, aunque, en cualquier caso, según la Universidad de Córdoba, es algo absolutamente excepcional por desconocido en Córdoba y por escaso en Hispania.