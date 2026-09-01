El escritor argentino Jorge Luis Borges habló sobre la pobreza y el delito durante una de sus conversaciones con Osvaldo Ferrari. En ese intercambio dejó una frase directa: “Cuanto más pobre sea la gente, más fácilmente será criminal”. Sus palabras forman parte de Los diálogos, el libro que reúne aquellos encuentros.

La cita muestra una faceta que iba más allá de sus cuentos y poemas. Borges también reflexionaba sobre la ética, la política y los problemas sociales. Nacido en Buenos Aires en 1899, fue poeta, ensayista, narrador y traductor. Además, dirigió la Biblioteca Nacional de Argentina entre 1955 y 1974. En 1979 recibió el Premio Cervantes, compartido con el poeta español Gerardo Diego.

Borges relacionó la pobreza con el riesgo de caer en el delito

La frase no plantea que toda persona pobre sea delincuente. Borges habla de una mayor facilidad para caer en el crimen cuando faltan recursos y oportunidades. La elección de las palabras resulta clave: no presenta el delito como un destino inevitable, sino como un riesgo ligado a las condiciones de vida.

Su reflexión tampoco nació como parte de un estudio sobre pobreza y criminalidad. Fue una observación expresada en una conversación abierta. A lo largo de esos encuentros, Borges formulaba ideas breves y contundentes sobre asuntos muy distintos. En este caso, relacionó la necesidad material con una mayor exposición al delito.

Jorge Luis, argentino: “Cuanto más pobre sea la gente, más fácilmente será criminal”. Archivo

¿Dónde pronunció Borges esta frase sobre la pobreza?

Borges mantuvo estas conversaciones con Osvaldo Ferrari durante los últimos años de su vida. Los encuentros se celebraban cada semana y se emitían en Radio Municipal de Buenos Aires. No seguían el modelo clásico de una entrevista. Ferrari proponía un asunto y ambos hablaban con libertad durante unos 25 minutos.

Las charlas realizadas entre 1984 y 1985 abordaron la literatura, la filosofía, la religión, la política y la vida del autor. La edición definitiva de Los diálogos reúne 118 conversaciones. Seix Barral publicó el volumen en Barcelona en 2024, dentro de la colección Los Tres Mundos. El libro tiene 792 páginas y recupera materiales que antes habían aparecido en distintos tomos y formatos.

El crimen y la violencia en la obra de Jorge Luis Borges

El delito aparece con frecuencia en la literatura de Borges. Cuentos como Hombre de la esquina rosada, Emma Zunz o La muerte y la brújula contienen asesinatos, venganzas y engaños. Sin embargo, el crimen no funciona solo como motor de la trama. También permite hablar sobre la identidad, el destino, la culpa y la justicia.

Borges sentía interés por los relatos policiales y por los personajes situados fuera de la ley. También escribió sobre cuchilleros, duelos y hombres perseguidos. Esas figuras aparecen tanto en sus cuentos como en sus poemas. La violencia suele marcar un instante decisivo, en el que el personaje descubre quién es o acepta el destino que le ha tocado.

En sus conversaciones con Ferrari, estos temas se extendían hacia el terreno social y político. El libro permite conocer las opiniones que Borges expresaba de manera oral, con frases más inmediatas que las de sus textos literarios. Ferrari señaló que aquellos encuentros mostraban al hombre detrás de la obra y ayudaban a comprender cómo pensaba.