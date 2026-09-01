El resultado neto ajustado de la agencia de viajes online eDreams se desplomó un 80% hasta los 4,7 millones de euros en el segundo trimestre de 2026. El beneficio neto, en tanto, alcanzó los 200.000 euros. Desplome que se traslada a la Bolsa con una caída de la acción a primera hora de la tarde de un 15%.

La comparativa de estos números con los obtenidos en su último año fiscal (abarca desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo) muestra la magnitud del derrumbe ya que en ese lapso de tiempo la compañía tuvo un beneficio neto ajustado de 72,9 millones de euros, un 42% más. La pregunta entonces surge sin necesidad de planearla: ¿qué fue lo que pasó?

Al consejero delegado de eDreams, Dana Dunne, no le preocupa el resultado ya que de sus palabras se desprende que estaba prevista una fuerte caída de las ganancias. “ En noviembre de 2025 dijimos que este sería el año en el que invertiríamos para desbloquear un crecimiento sustancial a largo plazo, y es exactamente lo que estamos haciendo ”.

Para enseguida añadir que “nuestros resultados reflejan una fase de inversión deliberada, anunciada y acotada en el tiempo, y estamos en camino de volver al crecimiento interanual de la rentabilidad en dos trimestres. El desempeño hasta la fecha refuerza nuestra confianza en la hoja de ruta hacia los 13 millones de miembros Prime y los más de 270 millones de euros de Ebitda Cash en marzo de 2030, y seguimos retribuyendo al accionista mientras sentamos las bases del crecimiento futuro”.

En el corto plazo, la hoja de ruta establece para el ejercicio actual alcanzar los 8,5 millones de miembros Prime y sumar 600.000 nuevos miembros netos; estima un Ebitda ajustado de 167 millones de euros antes de inversiones y un Ebitda Cash de 115 millones.

Asimismo, hay que tener en cuenta que en un negocio de suscripción, el coste de captación de un miembro se asume por adelantado mientras que el ingreso se genera a lo largo de la membresía y más allá. En rigor, el ejercicio fiscal 2027 concentra la mayor parte del gasto asociado a los objetivos fijados para marzo de 2030. “ Tal como se anunció a finales de 2025, eDreams está asumiendo deliberadamente costes de captación más elevados y una reducción temporal de la rentabilidad este año, con el fin de generar un valor a largo plazo significativamente mayor a partir de abril de 2027 ”, explica.

eDreams se desploma un 15% tras reducir su beneficio a 200.000 euros. (Foto: Freepik).

Cambio de estrategia

En noviembre de 2025 eDreams dio un golpe de timón en su modelo de negocio modificando el modelo de suscripción, que pasó de un solo pago anual a doce pagos mensuales, con consecuencias sobre la liquidez y el resultado final.

Así pues, la caída del beneficio se produce en plena fase de inversión de la empresa, que está aumentando los costes de captación de clientes y destinando recursos a la expansión geográfica y a nuevas categorías de producto con el objetivo de acelerar el crecimiento de su negocio de suscripción Prime.

Lo cierto es que a pesar del golpe que el cambio de rumbo propició a los números de la compañía, el negocio de suscripción Prime se mantiene como el principal motor de crecimiento. La cuenta de resultados dice que sumó 173.000 altas netas en el trimestre, alcanzando los 8,1 millones de suscriptores, un 8% más que el año anterior.

Además, ya genera nueve de cada diez euros del beneficio marginal Cash de eDreams, así como el 77% de sus ingresos. En concreto, los ingresos de Prime crecieron un 1%, hasta los 128,4 millones de euros, mientras que los ingresos totales ascendieron a 165,5 millones.

Los resultados en detalle

La empresa destaca que los ingresos procedentes de mercados fuera de la base europea principal de eDreams crecieron un 5%, elevando su peso hasta el 27% del total, frente al 24% de hace un año.

El tren, el producto que se introdujo junto con el cambio de modelo de negocio, está registrando una acogida favorable. En España, este segmento ya aporta un porcentaje de dos dígitos de las nuevas suscripciones a Prime. “ El ritmo de adopción variará en función de las diferencias en cuanto a madurez del despliegue y desregulación en los distintos países europeos ”, aclara la compañía.

El Ebitda ajustado alcanzó los 28,9 millones de euros y el Ebitda Cash los 23 millones, ambos, según la empresa, por encima de las estimaciones del mercado y en línea con la fase de inversión anticipada en noviembre de 2025. Tal como se explicó, la diferencia entre ambas métricas refleja el paso de un pago único inicial por la suscripción a cuotas mensuales.

De acuerdo a eDreams, se trata de un efecto temporal relacionado con el momento del cobro, no con lo que se genera, ya que la suscripción sigue siendo un compromiso a doce meses al mismo precio. La partida de efectivo y equivalentes cerró en 73 millones de euros frente a los 51,3 millones del año anterior, la deuda financiera neta se redujo en 14,6 millones en términos interanuales y la liquidez total se situó en 237,1 millones.

eDreams se desploma un 15% tras reducir su beneficio a 200.000 euros. (Fuente: Shutterstock).

Retribución al accionista

La generación de caja permite a eDreams retribuir a los accionistas al tiempo que invierte en crecimiento. En el trimestre, se destinaron 5,3 millones de euros a la recompra de acciones, elevando el total a 38 millones de euros recomprados desde octubre de 2025, con un compromiso adicional de 62 millones de euros hasta septiembre de 2027, lo que representa otro 11% de la capitalización bursátil.