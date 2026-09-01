El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Este martes, 1 de septiembre de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,75 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,93 euros y el diésel ronda los 1,75 euros por litro. Estas cifras representan una variación del1.21% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -5.11%.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 1 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.549 euros hasta los 2.049 euros

Barcelona: 1.505 euros hasta los 1.984 euros

Valencia: 1.478 euros hasta los 1.949 euros

Granada: 1.518 euros hasta los 1.959 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 1 de septiembre en España?

Durante este martes, 1 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.559 euros hasta los 1.989 euros

Barcelona: desde los 1.519 euros hasta los 1.949 euros

Valencia: desde los 1.569 euros hasta los 1.92 euros

Granada: desde los 1.619 euros hasta los 1.906 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.599 euros hasta los 1.939 euros.

Málaga: desde los 1.689 euros hasta los 1.916 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 (sin plomo, 95 RON) en España es el combustible estándar para la mayoría de coches de gasolina; ofrece buen equilibrio entre rendimiento y precio, ayuda a evitar el picado del motor y es compatible con la gran mayoría de vehículos.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un carburante de 98 octanos (RON) con mayor resistencia a la detonación que la 95; en motores que lo requieren o lo aprovechan puede mejorar el rendimiento y la suavidad, proteger frente al picado y, en muchas marcas, aportar aditivos que ayudan a mantener limpio el sistema.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.739 euros y el máximo es de 2.139 euros

Barcelona: desde 1.685 euros hasta los 2.129 euros

Valencia: desde 1.72 euros hasta los 2.086 euros

Granada: desde 1.819 euros hasta los 2.065 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante, cambia a marchas largas pronto y evita acelerones y frenazos.

Comprueba la presión de los neumáticos con frecuencia y realiza el mantenimiento del motor a tiempo.

Reduce peso innecesario, planifica tus rutas y usa el aire acondicionado con moderación.

Contenido generado por inteligencia artificial.