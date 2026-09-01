Banca March completó la venta de un 41% del capital de Inversis a Euroclear, líder mundial en la prestación de servicios de Infraestructura de Mercados Financieros (FMI), por un importe de 221 millones de euros. Con esta operación, Euroclear eleva su participación hasta el 90%, ya que en marzo de 2025 adquirió una participación inicial del 49% por 172 millones. En definitiva, se está hablando de un negocio que involucró 393 millones.

El banco de la familia March recordó que el acuerdo forma parte del proceso anunciado en julio de 2024, que prevé que la multinacional de servicios financieros culmine la adquisición del 100% del capital en un plazo de 18 meses a partir de la formalización de este segundo tramo de la operación.

Por su parte, este movimiento permitirá a Inversis acceder a clientes de mayor tamaño y exportar su modelo de negocio a otros mercados. La compañía actuará como plataforma de la estrategia mediterránea de Euroclear, por lo que impulsará el crecimiento tanto en el mercado español como en Italia, donde Inversis ya posee una oficina de representación.

Para Euroclear, esta alianza fortalece su presencia en el Sur de Europa y refuerza su papel en apoyo de la Unión de Ahorros y de Inversión (SIU, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Banca March se beneficiará de estas ampliadas capacidades, tanto en el marco de su propia expansión internacional como en los servicios a sus clientes, ya que mantendrá una relación privilegiada con Euroclear como socio estratégico.

La estrategia de Banca March. Europa Press

La estrategia de Banca March

El fuerte apoyo que Banca March ofreció a Inversis a lo largo del tiempo es fiel reflejo de la filosofía de inversión del Grupo, que busca acelerar el crecimiento de las compañías en las que participa, con una visión de largo plazo y de creación de valor.

La hemeroteca dice que desde que el banco adquirió el 100% de Inversis en 2014, tras la crisis de las cajas de ahorros, Banca March impulsó su desarrollo dotándola de tecnología, medios humanos y otras inversiones para expandir su propuesta de servicios integrales de distribución de activos para clientes institucionales, así como su proyección internacional.

En 2021 se intensificó ese crecimiento con un plan estratégico de inversiones destinadas a fortalecer la actividad de Inversis en España con nuevos servicios al cliente, impulsar la expansión internacional en nuevos mercados, promover el crecimiento inorgánico mediante adquisiciones complementarias al negocio de Inversis y reforzar la transformación tecnológica a todos los niveles.

La clave del futuro de Inversis

Así, una vez alcanzado un importante grado de avance, Banca March cede el testigo a Euroclear, un socio global capaz de ampliar la escala y el alcance de la evolución de Inversis.

Así las cosas, gracias a esta operación, Inversis se incorpora al ámbito de un líder con presencia global que opera Depositarios Centrales de Valores (CSD por sus siglas en inglés) en Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.

En tanto, la compañía española culmina así una intensa etapa de crecimiento internacional, marcada por la compra del 40% del grupo luxemburgués Adepa en 2022, la adquisición de Openfinance en 2023 y la integración del negocio de depositaría de Banque Havilland (3.000 millones de euros en cartera) ese mismo año, proceso que cristalizó en mayo de 2024 con la inauguración de su sucursal en Luxemburgo.

José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, recordó que a lo largo de los años, la entidad rechazó numerosas ofertas por parte de otros actores del mercado, que fueron descartadas porque no garantizaban que Inversis mantuviera su propuesta de valor de primer nivel en servicios de distribución de activos, ni recogían el verdadero potencial de la compañía, “sino que, por el contrario, proponían la fragmentación de la misma, con la consiguiente distribución de valor”.