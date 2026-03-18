Las historias de quienes quedan fuera del sistema de ayudas sociales vuelven a poner el foco en una problemática silenciosa: los llamados “desempleados invisibles”. Se trata de personas que, pese a no contar con ingresos suficientes para sostener su vida diaria, superan los umbrales necesarios para acceder a subsidios estatales. Un reciente artículo de RNZ, la emisora pública de Nueva Zelanda, expuso testimonios que reflejan una realidad extendida: familias que sobreviven con lo justo, trabajadores que no consiguen empleo y cuidadores que no pueden acceder a ayudas pese a su situación crítica. El término hace referencia a personas que quedan atrapadas en un limbo económico: ganan demasiado para recibir asistencia estatal, pero no lo suficiente como para cubrir sus necesidades básicas. Este fenómeno, según el informe, se ha intensificado en los últimos años, en un contexto donde el costo de vida crece más rápido que los ingresos. Desde Work and Income New Zealand (WINZ), el organismo encargado de las prestaciones sociales, se establecen límites estrictos de ingresos y patrimonio. Esto deja fuera a miles de personas que, en la práctica, enfrentan dificultades económicas severas sin respaldo institucional. Los testimonios recopilados muestran el impacto directo en la calidad de vida. Andrew, un exjefe del departamento de música de una escuela privada, sufrió dos derrames cerebrales que lo dejaron fuera del mercado laboral. A pesar de su situación, no puede acceder a ayudas debido al salario de su pareja. “Tenemos que recurrir a sopa y pan enlatados. No nos queda nada para rehabilitación ni emergencias”, relató. Aunque intenta trabajar ocasionalmente como profesor sustituto, el esfuerzo físico y mental lo deja exhausto durante días. Otro caso es el de Casey, madre de dos hijos con discapacidad, que dedica su vida al cuidado a tiempo completo. Aun así, no califica para ayudas porque su marido supera el umbral de ingresos. La familia, de seis integrantes, sobrevive con un presupuesto extremadamente ajustado y ha tenido que recurrir a campañas solidarias para cubrir necesidades médicas. También se conoció la historia de una madre o padre soltero que, tras abandonar una relación abusiva, no puede acceder a prestaciones por figurar como copropietaria de una vivienda junto a su expareja. “Si no fuera por una ayuda mínima semanal, no tendríamos qué comer”, explicó. Según explicó la ministra de Desarrollo Social de Nueva Zelanda, Louise Upston, los límites para acceder a prestaciones forman parte estructural del sistema de bienestar. El objetivo, señaló, no es ampliar las ayudas sino incentivar la inserción laboral. Sin embargo, las críticas apuntan a que este enfoque no contempla las nuevas realidades económicas ni situaciones complejas como enfermedades, cuidados no remunerados o contextos familiares vulnerables. Para muchos de los afectados, el sistema responde a un modelo antiguo, donde un solo ingreso era suficiente para sostener un hogar. En palabras de Andrew: “Estamos atrapados. Invisibles, inaudibles, indiferentes y completamente solos”.