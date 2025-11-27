Conocida como “la reina” de las furgonetas camper: esta Volkswagen clásica destaca por su confort y funcionalidad. (Fuente: Volkswagen).

Volkswagen ha lanzado la California T6.1 Last Edition, una versión especial de su clásica furgoneta camper que combina confort, funcionalidad y espíritu aventurero.

Reconocida como uno de los modelos más emblemáticos del segmento, esta edición limitada busca rendir homenaje a un vehículo que marcó historia entre los amantes de los viajes.

Conocida popularmente como “la reina” de las camper, la California se ha consolidado como el modelo preferido por surfistas, familias y viajeros que priorizan la comodidad sin renunciar a la movilidad.

Esta edición final mantiene la esencia que hizo famoso al vehículo, pero incorpora detalles exclusivos que refuerzan su atractivo en un mercado cada vez más competitivo.

Por su parte, la California T6.1 Last Edition está disponible en versión California Beach Outdoor Camper 150 CV DSG, en cuatro colores diferentes y con un equipamiento distintivo.

La California T6.1 Last Edition destaca por su confort y funcionalidad. (Fuente: Volkswagen).

California T6.1 Last Edition: diseño y equipamiento

El diseño de la California mantiene su carácter icónico, combinando estilo clásico y espíritu aventurero con elementos modernos y funcionales :

Disponible en cuatro colores: Blanco Candy, Beige Mojave Metalizado, Plata Reflex Metalizado y Gris Ascot.

Detalles exclusivos “Last Edition”, con vinilos exteriores y placas numeradas del 1 al 100.

Faros LED de bajo consumo con sistema de limpieza incorporado.

Iluminación ambiental interior específica para viajes nocturnos.

Espacios multifuncionales con cocina equipada, nevera portátil y mesa plegable.

Dos camas integradas que convierten al vehículo en un alojamiento completo sobre ruedas.

Toldo exterior y portabicicletas incluidos en el equipamiento original.

California T6.1 Last Edition: ¿cómo está compuesto el motor?

La California T6.1 Last Edition ofrece un rango de potencias diseñado para adaptarse a distintas necesidades de conducción. Entre sus principales especificaciones se incluyen:

Potencia entre 110 kW y 146 kW (150 a 198 CV).

Posibilidad de equipar sistema de tracción total 4Motion .

. Caja de cambios automática DSG de 7 velocidades.

Consumo optimizado para viajes largos.

La California T6.1 Last Edition destaca por su confort y funcionalidad. (Fuente: Volkswagen).

California T6.1 Last Edition: ¿cuáles son sus funciones tecnológicas?

La furgoneta integra tecnologías avanzadas que buscan facilitar la conducción y mejorar la experiencia a bordo: