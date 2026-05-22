La salud de Juan Carlos I vuelve a centrar la atención pública ante el avance de una enfermedad degenerativa y el antecedente familiar que marcó los últimos años de su madre.

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La salud del rey emérito Juan Carlos I vuelve a ser motivo de preocupación. A sus 87 años, el monarca ha sido diagnosticado con una avanzada artrosis, la misma enfermedad degenerativa que afectó gravemente a su madre, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, en sus últimos años de vida.

Esta dolencia ha deteriorado significativamente su movilidad, lo cual le ha obligado a depender de una silla de ruedas de forma permanente para trasladarse.

La artrosis, enfermedad que provoca el desgaste del cartílago en las articulaciones, ha sido una constante en la vida de Juan Carlos. Tras su caída en Botsuana en 2012, que marcó el inicio de su declive físico y su posterior abdicación, ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas.

La evolución física del rey emérito se ha convertido en un tema recurrente de seguimiento mediático por su relevancia histórica e institucional.

Un legado genético que se repite

María de las Mercedes de Borbón y Orleans, condesa de Barcelona y madre de Juan Carlos I, también sufrió las consecuencias de la artrosis. Tras fracturarse el fémur en dos ocasiones, quedó postrada en una silla de ruedas durante sus últimos años de vida.

Esta coincidencia ha generado inquietud en la Casa Real, especialmente en el actual monarca, Felipe VI, quien teme heredar la misma dolencia que ha afectado a su padre y abuela.

La preocupación del rey no es infundada. Aunque mantiene una vida activa y saludable, el rey ha sufrido lesiones, como una fractura en la muñeca izquierda durante un partido de pádel, que evidencian la fragilidad ósea que podría haber heredado.

El impacto en la vida del rey emérito

La artrosis ha limitado considerablemente la calidad de vida de Juan Carlos I. Actualmente, reside en Abu Dabi, donde recibe cuidados médicos especializados.

A pesar de los esfuerzos por mantener una imagen de fortaleza, la realidad es que la enfermedad ha mermado su autonomía, obligándole a depender de asistencia constante.

Este diagnóstico no solo afecta al ámbito personal del rey emérito, sino que también tiene implicaciones institucionales. La posibilidad de un regreso a España se ve cada vez más lejana, y su estado de salud plantea interrogantes sobre el futuro de la monarquía.

La madre de Juan Carlos I padeció una enfermedad degenerativa que afectó su movilidad en los últimos años de su vida, un antecedente que hoy vuelve a mencionarse en el debate público.

Una enfermedad común en la realeza

La artrosis no es exclusiva de la familia real española. Diversos miembros de la realeza europea han padecido esta enfermedad, que afecta principalmente a personas de edad avanzada.

Sin embargo, en el caso de Juan Carlos I, la dolencia adquiere una dimensión simbólica, al reflejar la vulnerabilidad humana de una figura que durante décadas representó la estabilidad y la continuidad institucional en España.