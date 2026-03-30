El jamón curado, en particular el jamón serrano, constituye un elemento fundamental en la historia de España y es uno de los componentes esenciales de su contexto cultural. En épocas antiguas, los celtas rendían culto al cerdo, integrándolo como un componente crucial en su alimentación. Este pueblo, reconocido por sus destrezas comerciales, consideraba al cerdo como una de sus mercancías más valiosas, elevándolo incluso al estatus de objeto de veneración. Considerando que este alimento es abundante en proteínas, minerales y vitaminas, se ha consolidado como uno de los elementos primordiales de la dieta mediterránea. La técnica de salar y curar jamones es una herencia gastronómica que ha perdurado a lo largo de los siglos y que en la actualidad se mantiene vigente en sus métodos de producción. Es un hecho que las personas que tienen colesterol alto deben seguir una alimentación saludable y específica para reducir la sustancia cerosa. Por esto, se recomienda dejar de consumir algunos productos como comida precocinada, bebidas y alimentos azucarados, o alimentos con grasas trans. Dado que el jamón serrano contiene ácidos grasos, como el ácido oleico presente en el aceite de oliva, surge la pregunta de si es adecuado para las personas con colesterol alto, o si deberían evitarlo en su dieta. Sin embargo, hay productos que por su procedencia, siempre generan dudas en cuanto a si son saludables o no lo son. Si tienes el colesterol alto, debes conocer qué alimentos te convienen y cuáles no, e informarte sobre aquellos que generan incertidumbre como es el caso del jamón serrano. En efecto, el jamón serrano se considera un superalimento para abordar este tipo de problemas, dado que cerca de la mitad de las grasas presentes no son saturadas, lo que indica que están constituidas mayormente por ácidos grasos como el ácido oleico, esenciales para regular los niveles de colesterol. Contrario a lo que se podría suponer, los ácidos grasos presentes en el jamón serrano pueden desempeñar un papel positivo en la mejora de esta condición, al reducir los niveles de colesterol. En particular, disminuyen el colesterol “malo” (LDL) y favorecen el “bueno” (HDL).