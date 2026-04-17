Confirmado | La Seguridad Social va a recortar más del 10% de la jubilación a los trabajadores que hagan esto Adelantar el retiro puede tener un impacto directo y permanente en la cuantía de la pensión. La edad de acceso a la jubilación en España sigue siendo una de las decisiones más sensibles para los trabajadores. No solo determina cuándo se deja de trabajar, sino cuánto se va a cobrar durante el resto de la vida. En este escenario, la Seguridad Social mantiene un sistema de penalizaciones que afecta incluso a quienes han cotizado durante décadas. Según la normativa vigente, adelantar la jubilación puede implicar recortes superiores al 10% en la pensión, una reducción que se mantiene de forma permanente. La legislación española establece coeficientes reductores para quienes optan por la jubilación anticipada. Estos coeficientes disminuyen la pensión en función del tiempo que se adelante el retiro respecto a la edad ordinaria. La reducción puede alcanzar hasta el 13% en determinados casos, incluso en trabajadores con largas carreras de cotización. Este recorte se aplica mes a mes en función del adelanto, lo que incrementa el impacto cuanto antes se accede a la pensión. El sistema responde a un criterio financiero. La Seguridad Social ajusta la cuantía para compensar que la pensión se percibirá durante más años. Esto explica por qué el recorte no desaparece, aunque el trabajador haya cotizado durante más de cuatro décadas. Uno de los aspectos más controvertidos es que ni siquiera las carreras laborales más extensas eliminan las penalizaciones. Haber cotizado más de 44 años no evita los recortes si se adelanta la jubilación. Los coeficientes reductores siguen aplicándose porque el factor determinante no es solo el tiempo cotizado, sino la edad efectiva de retiro. En consecuencia, dos trabajadores con trayectorias similares pueden recibir pensiones distintas si uno decide jubilarse antes. Este diseño del sistema ha sido objeto de debate. Algunos expertos consideran que debería existir una mayor protección para quienes acumulan largos periodos de cotización. Sin embargo, la normativa actual prioriza el equilibrio del sistema por encima de ese criterio. La decisión de anticipar la jubilación no puede basarse solo en los años trabajados. El impacto económico es directo y permanente, por lo que conviene analizar cada caso con detalle. La propia Seguridad Social ofrece simuladores oficiales que permiten calcular la pensión estimada en distintos escenarios. Estas herramientas ayudan a visualizar cuánto se pierde en función del adelanto y a tomar una decisión más informada. Además, las reformas recientes han reforzado la relación entre edad de retiro y sostenibilidad del sistema. En la práctica, esto significa que adelantar la jubilación seguirá siendo posible, pero con penalizaciones claras que afectan tanto a trabajadores con carreras cortas como a aquellos que han superado los 40 años de cotización.