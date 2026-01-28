Qué vehículos están exentos de pasar la ITV en España, qué dice la normativa de la DGT y en qué casos los coches pueden circular sin inspección técnica obligatoria.

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para la mayoría de los coches que circulan en España. Su función es clara: comprobar que los vehículos cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y emisiones para poder circular sin poner en riesgo a sus ocupantes ni al resto de usuarios de la vía.

Sin embargo, no todos los vehículos están sujetos a esta obligación. La normativa vigente contempla exenciones concretas que afectan a un grupo muy reducido de automóviles, principalmente aquellos considerados históricos.

Conocer estas excepciones permite evitar trámites innecesarios y entender mejor cómo se aplica la legislación actual en materia de tráfico y seguridad vial.

La ITV en vigor sigue siendo obligatoria para la mayoría de los vehículos que circulan por las carreteras españolas.

Qué vehículos están exentos de pasar la ITV según la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 quedan exentos de la obligación de pasar la ITV. Se trata de automóviles y ciclomotores que, por su antigüedad, entran dentro de la categoría de vehículos históricos y cuyo uso suele ser ocasional, recreativo o vinculado a actividades culturales y de conservación.Esta exención se aplica siempre que el vehículo esté correctamente catalogado como histórico conforme a la normativa vigente. En estos casos, la ley reconoce que imponer revisiones técnicas periódicas no resulta proporcional, dado el escaso kilometraje anual y el carácter no utilitario de este tipo de vehículos.El objetivo de esta medida es favorecer la conservación del patrimonio automovilístico, facilitando que los propietarios mantengan estos vehículos sin cargas administrativas que no se ajustan a su realidad de uso.