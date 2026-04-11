Tras el fin de la Semana Santa, el calendario laboral vuelve a ocupar el centro de atención entre quienes buscan la próxima pausa en la rutina. Aunque muchos creen que habrá que esperar hasta mayo, abril todavía guarda una oportunidad de descanso, aunque no será para todos por igual. Sin embargo, el beneficio de este nuevo puente dependerá del lugar de residencia, ya que no se trata de un feriado nacional sino autonómico, con impacto directo en algunas regiones específicas. En Castilla y León, el día será festivo en conmemoración de la Batalla de Villalar, un episodio central de la Guerra de las Comunidades de Castilla. Otra comunidad que se suma a esta pausa es Aragón, donde el 23 de abril se celebra el Día de Aragón en honor a San Jorge. La fecha también está ligada a la Batalla de Alcoraz, envuelta en relatos que atribuyen la victoria aragonesa a la intervención del santo. En este caso, los estudiantes serán los principales beneficiados con un descanso extendido hasta el domingo. Para los trabajadores, en cambio, el puente dependerá de decisiones individuales, como la posibilidad de tomarse el viernes libre. Para el resto de España, el calendario no ofrece pausas inmediatas tras abril. El siguiente feriado de alcance nacional llegará recién el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Con un total de 14 días festivos en 2026, nueve de ellos compartidos en todo el país, cada región configura su propio ritmo de descanso, generando diferencias que impactan tanto en la actividad económica como en la vida cotidiana.