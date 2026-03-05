El Gobierno español mantiene su posición de “No a la guerra” incluso después de confirmar el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre en medio de la tensión internacional por el conflicto con Irán. El Ejecutivo sostiene que la decisión no supone un cambio en la política exterior defendida por el presidente Pedro Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que la misión responde a un escenario de protección y no de intervención militar ofensiva. Según su planteamiento, la diferencia entre ambos conceptos resulta clave para entender la postura del Gobierno. En declaraciones a los medios, Robles subrayó que “una cosa es iniciar una guerra (...) y otra que cuando hay una situación de evidente ataque a valores, a derechos, a libertades, a vidas humanas, está el derecho a la legítima defensa”. El Ministerio de Defensa confirmó que España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre para participar en un dispositivo internacional destinado a reforzar la defensa aérea del país tras los ataques vinculados a la guerra de Irán. La embarcación operará junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y otros buques de la Armada griega. El objetivo principal será ofrecer protección frente a posibles amenazas aéreas y reforzar la estabilidad en el Mediterráneo oriental. Desde el Ejecutivo se insiste en que la misión tiene carácter preventivo y defensivo. Robles remarcó que el despliegue “no supone en absoluto que España vaya a cooperar con el Ejército norteamericano”. Además, la ministra confirmó que las fuerzas españolas desplegadas en Turquía no fueron las que interceptaron el misil lanzado por Irán, aunque sí aportaron “información suficiente” para facilitar su derribo. La polémica política se intensificó después de que el Partido Popular difundiera en redes sociales un vídeo de cuatro segundos de los momentos previos a una reunión entre Robles y el embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León. Según el PP, en esas imágenes la ministra afirmaba que estaba “con Trump”. Sin embargo, el Ministerio de Defensa rechazó esa interpretación y aseguró que el fragmento difundido estaba sacado de contexto. Fuentes del Ejecutivo calificaron la difusión de las imágenes como una “manipulación interesada” y una interpretación “espuria y sesgada” que demuestra “falta de solvencia”. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que la posición oficial del Ejecutivo “no se ha movido ni un ápice” pese a las críticas de la oposición y al debate político generado por el despliegue militar. Durante un desayuno informativo, Saiz explicó que la estrategia del Gobierno se basa en tres pilares: respeto al derecho internacional, cumplimiento de los compromisos con la OTAN y la Unión Europea y apuesta por la vía diplomática. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero respaldó esa posición y defendió la “coherencia” de Pedro Sánchez por condenar el ataque de Estados Unidos a Irán. La decisión del Gobierno ha generado fuertes críticas desde la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno de actuar con “la ética del engaño en versión internacional”. Feijóo respondió al lema “No a la guerra” con otra frase directa: “Como siempre, Sánchez miente”. Según el dirigente popular, el presidente habría perdido credibilidad tanto en España como en Europa. Desde Podemos también surgieron dudas. Su secretaria general, Ione Belarra, pidió al Ejecutivo “coherencia y congruencia” ante lo que calificó como “informaciones contradictoras” relacionadas con movimientos militares desde la base de Rota. En medio del debate político, varios ministros del Gobierno de coalición salieron a respaldar la decisión de enviar la fragata a Chipre. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que los ministros de Sumar fueron informados previamente de la operación. Díaz explicó que se trata de una “actuación estrictamente defensiva y en el marco de la UE” ante la creciente inestabilidad en Oriente Próximo. En la misma línea, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó que el Gobierno “mantiene claramente su no a la guerra”.