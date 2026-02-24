La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la base de Almagro (Ciudad Real) para anunciar la incorporación de helicópteros H145M y la modernización de los HA-28 ‘Tigre’. La medida se enmarca en el Plan Nacional de Helicópteros y busca reforzar las capacidades del Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA I). Según ha informado el ministerio en nota de prensa recogida por EFE, la incorporación de helicópteros H145M tendrá impacto a corto plazo en la base. La titular de Defensa ha destacado la importancia estratégica de esta unidad del Ejército de Tierra y la especialización de su personal. El anuncio supone un paso relevante en la renovación de medios aéreos. Los helicópteros H145M y la modernización de los Tigre forman parte de una estrategia que combina capacidad operativa, tecnología y adaptación a nuevos escenarios. La incorporación de helicópteros H145M reforzará de forma inmediata la operatividad del BHELA I. Este modelo es un helicóptero bimotor y versátil que amplía las opciones de despliegue en distintos entornos. Según el ministerio, ofrece la capacidad de “transportar tropas y materiales con rapidez y mínima demora, al tiempo que puede aplicar potencia de fuego de forma inmediata para neutralizar o destruir fuerzas enemigas”. Esta combinación de movilidad y potencia resulta estratégica. Además, el H145M “proporciona apoyo directo a fuerzas propias en combate y resulta especialmente adecuado para adquirir, interpretar y explotar información clave en el desarrollo de las operaciones”. Su polivalencia lo convierte en una plataforma adaptable a escenarios nacionales e internacionales. Junto a los helicópteros H145M, está prevista antes de 2030 la modernización de los HA-28 ‘Tigre’, helicópteros de ataque actualmente en servicio en el BHELA I. Esta actualización mejorará su rendimiento en entornos complejos. El plan permitirá “mejorar sus sistemas de comunicación segura vía satélite y su capacidad de interacción con drones”. Con ello, se ampliará la eficacia operativa en escenarios cada vez más digitalizados. La modernización de los Tigre complementa la llegada de los helicópteros H145M. Ambas medidas refuerzan la capacidad de respuesta y la coordinación tecnológica dentro del Plan Nacional de Helicópteros. El Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA I), con sede en Almagro, mantiene un alto nivel de preparación. Sus efectivos reciben formación específica para operar en condiciones exigentes. La unidad se adiestra para operar desde plataformas navalizadas o realizar repostajes sin apoyo de personal ni infraestructuras. Estas capacidades resultan clave en situaciones de despliegue o conflicto. En la actualidad, el batallón participa en misiones internacionales, como el apoyo en el norte de Eslovaquia, donde contribuye a tareas de seguridad en el marco de los compromisos asumidos por España. Robles ha subrayado que el trabajo desarrollado en la base refuerza la imagen de las Fuerzas Armadas y tiene impacto económico y social en Almagro.