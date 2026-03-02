El Gobierno confirmó la llegada de helicópteros de última generación al Ejército dentro del Plan Nacional de Helicópteros. La medida forma parte de una renovación histórica de la flota aérea de ala rotatoria en España. La ministra de Defensa visitó la Base Aérea de Armilla para conocer la nueva plataforma de formación avanzada de la Escuela Militar de Helicópteros. Este sistema se adapta a la renovación de la flota y prepara a los pilotos para operar los nuevos modelos. Según Defensa, el plan busca reforzar la seguridad y la autonomía tecnológica del país. La inversión incluye nuevas aeronaves, simuladores, puestos de enseñanza y modernización de hangares e infraestructuras. El Plan Nacional de Helicópteros supone la mayor modernización de medios aéreos de ala rotatoria en la historia de España. En total, serán cerca de cien los nuevos helicópteros que llegarán a distintas bases y unidades militares. Las entregas de las nuevas aeronaves están previstas entre 2027 y 2031. El plan se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que busca reforzar capacidades operativas y tecnológicas del país. La Base Aérea de Armilla, sede del Ala 78 y de la Escuela Militar de Helicópteros, lidera la formación de pilotos con la nueva plataforma avanzada. El centro también acoge la Patrulla Aspa, una de las pocas patrullas acrobáticas de helicópteros del mundo. El sistema de formación HE.26 (H135) incluye simuladores y puestos de enseñanza que permitirán entrenar pilotos y mecánicos de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Esta renovación requiere infraestructuras nuevas y rehabilitación de hangares existentes. La inversión para instalar estos sistemas ronda los 13 millones de euros. Con esta formación avanzada, el Ejército busca contar con tripulaciones mejor preparadas para misiones complejas y situaciones de emergencia. El modelo H145M, un helicóptero biturbina multipropósito ligero, destaca por su versatilidad y aviónica avanzada compatible con estándares europeos. Puede alcanzar 250 km/h, tiene 662 km de alcance y 2700 metros de altitud operativa. Equipado con el sistema HForce, permite misiones de ataque ligero, formación de tripulaciones y operaciones utilitarias. También sirve para respuesta rápida ante emergencias o catástrofes. El Batallón de Helicópteros de Ataque 1 será la primera unidad en recibir el nuevo H145M. Esta incorporación refuerza la modernización del Ejército y complementa mejoras en helicópteros Tigre con integración de drones y comunicaciones seguras. España ocupa el puesto 26.º en el ranking Global Firepower de poderío aéreo. La clasificación la sitúa por detrás de Brasil, Irán, Estados Unidos, Rusia, Japón y China, pero dentro del grupo de países con flotas militares amplias y capacidad operativa estable. La flota española suma 440 aeronaves. En ese total hay 136 aviones caza, 12 de ataque terrestre, 51 de transporte, 108 entrenadores, 8 de misión especial y 169 helicópteros, de los cuales 11 son de ataque. Estos números muestran la base actual del poder aéreo español. La llegada de cerca de cien helicópteros del Plan Nacional de Helicópteros busca reforzar ese poderío. Con nuevos modelos, simuladores y formación avanzada, el Ejército pretende mejorar su capacidad operativa y responder con más eficacia a misiones complejas o situaciones de emergencia