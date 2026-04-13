Durante años, el comercio minorista en España ha funcionado como un termómetro económico y social. Sin embargo, la transformación de los hábitos de consumo, el avance del canal digital y las tensiones logísticas han obligado a las grandes cadenas a revisar sus estrategias. En este escenario, el sector del retail en España atraviesa una fase de ajuste. Muchas compañías han comenzado a reducir su presencia física para ganar eficiencia y adaptarse a un consumidor que prioriza la proximidad, la rapidez y la compra online. En ese proceso se inscribe el último movimiento de Alcampo. La cadena de supermercados, perteneciente al grupo Auchan, ha anunciado el cierre de 16 tiendas en España y el despido de 196 trabajadores. La decisión forma parte de un plan de reorganización orientado a adaptar su estructura a las nuevas dinámicas del mercado. Los establecimientos afectados se reparten entre comunidades como Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco. La empresa ha abierto un proceso de negociación con los sindicatos para reducir el impacto del ajuste, lo que podría rebajar el número final de despidos. En paralelo, Alcampo ha planteado medidas de compensación. Entre ellas, la posibilidad de acceder a puestos con jornada reducida y ayudas económicas de hasta 3000 euros. Las indemnizaciones se sitúan en 35 días por año trabajado, con un límite de 20 mensualidades. El movimiento no es aislado. La compañía responde a una tendencia más amplia dentro del sector, marcada por el crecimiento del comercio electrónico y el cambio en los hábitos de compra. El modelo de grandes superficies pierde peso frente a formatos más pequeños y cercanos. Por eso, además de los cierres, la empresa impulsa una transformación de su red comercial. Apuesta por tiendas más eficientes, refuerza su canal digital y busca mejorar la experiencia del cliente mediante procesos más ágiles. Como parte de esta estrategia, Alcampo y los sindicatos han acordado transformar algunos establecimientos al formato 7d7, con apertura durante toda la semana. Esta medida permitirá incrementar plantilla en ciertos puntos y amortiguar parte del impacto laboral. La compañía mantiene su apuesta por el mercado español, pero con un enfoque más selectivo. El objetivo es consolidar un modelo multicanal que integre el comercio físico y digital con una logística más eficiente. El contexto no es sencillo. La competencia se intensifica, los márgenes se reducen y la fidelidad del cliente depende cada vez más del servicio. En este entorno, la capacidad de adaptación se convierte en el principal activo para sostener la actividad. El ajuste de Alcampo refleja una tendencia que atraviesa todo el sector: menos tiendas, más eficiencia y una mayor dependencia del canal online. Un cambio estructural que redefine el papel del supermercado tradicional en España.