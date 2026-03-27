En el proceso de alquilar una vivienda, existen responsabilidades que tanto el arrendador como el arrendatario deben observar. El propietario debe garantizar que el inmueble se encuentre en condiciones adecuadas de habitabilidad, mientras que el inquilino debe cuidar la propiedad y cumplir con los pagos acordados. A pesar de este marco legal, no es infrecuente que surjan conflictos cuando el casero se niega a realizar reparaciones. Estas situaciones pueden afectar directamente la calidad de vida del inquilino, sobre todo cuando se trata de problemas que comprometen la seguridad o el uso básico de la vivienda. Para abordar estos casos, el arrendatario cuenta con derechos recogidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que reconoce la posibilidad de exigir reparaciones necesarias y urgentes en una vivienda alquilada cuando se vea afectada su habitabilidad. El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el propietario debe garantizar que la vivienda se mantenga en condiciones adecuadas de habitabilidad y conservación, asumiendo las reparaciones necesarias para su uso ordinario El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil. Entre las reparaciones a cargo del propietario se incluyen aquellas necesarias para garantizar la habitabilidad de la vivienda, como fallos estructurales, problemas en instalaciones básicas o deterioros derivados del paso del tiempo. Esto incluye daños derivados del desgaste natural del inmueble o del paso del tiempo, excluyendo aquellos provocados por un uso negligente del inquilino, que deben ser asumidos por el arrendatario según el Código Civil. Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos no fija un plazo exacto, sí obliga al propietario a actuar en un tiempo razonable, especialmente cuando las averías afectan a la habitabilidad del inmueble. Esta obligación se mantiene durante la vigencia del contrato de alquiler. La norma sí establece un criterio concreto: si las obras duran más de 20 días, el inquilino tiene derecho a una reducción proporcional de la renta, en función de la parte de la vivienda que no pueda utilizar. Este punto está recogido en el artículo 21 de la LAU y protege al arrendatario frente a reparaciones prolongadas. Si el propietario no cumple con su obligación, el inquilino puede reclamar formalmente la reparación. En situaciones urgentes, el inquilino puede realizar la intervención para evitar un daño mayor, siempre que lo comunique previamente al propietario, y luego exigir el reembolso del importe. Este derecho se limita a actuaciones imprescindibles para garantizar. El arrendatario también puede acudir a vías legales si el incumplimiento persiste, ya que la falta de mantenimiento de la vivienda puede suponer un incumplimiento contractual. En estos casos, la documentación de los daños y las comunicaciones con el propietario resultan elementos clave para respaldar cualquier reclamación. El marco legal establece obligaciones claras para ambas partes y exige que cada actuación esté debidamente justificada conforme a la normativa vigente.