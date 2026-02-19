La Policía detuvo este jueves en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, según informó la BBC. El arresto se produce en medio del renovado escrutinio sobre el expríncipe por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. El revuelo en torno a Andrés se ha intensificado tras la divulgación de correos por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., en los que se revelaría que facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico. La Policía del Valle del Támesis confirmó que el detenido permanece retenido en una comisaría y subrayó que se trata de un caso “activo”, informó EFE. La detención fue practicada “bajo sospecha de mala conducta en un cargo público”, según indicó la Policía del Valle del Támesis en un comunicado. La fuerza explicó que, tras una evaluación exhaustiva de la información disponible, decidió abrir una investigación sobre esta acusación. El expríncipe, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, ha estado en el centro de la polémica por su relación con Jeffrey Epstein. Los correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. señalarían que Andrés facilitó documentos sensibles del gobierno británico al magnate. Además, la fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por Epstein cuando era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado. La Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, informó de que los agentes acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en Norfolk, donde reside Andrés. Allí se llevó a cabo la detención. En el comunicado, las fuerzas del orden señalaron que, además del arresto, están realizando registros en domicilios de Berkshire, donde está Windsor, y Norfolk. Según la legislación del Reino Unido, un arresto requiere que la policía tenga motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito y creer que es necesario detener a la persona. La nota oficial agregó que se recomienda “tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial”, al tratarse de un procedimiento en curso. Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando la información divulgada por el Departamento de Justicia de EE.UU. para decidir si procedía a una investigación criminal. Tras esa revisión, confirmó la apertura formal de la pesquisa. “Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación”, subraya el comunicado policial, que también reconoce el “gran interés público” en el caso y promete actualizaciones oportunas. En paralelo, varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar determinar si fue utilizado para traficar con menores de edad.