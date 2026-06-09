Impuesto de Sucesiones: los herederos podrán salvarse de pagarlo si el testamento incluye esta cláusula.

Ante el fallecimiento de un ser querido, los herederos deben decidir si aceptan o no la herencia, considerando el impacto fiscal que esto supone. Este proceso está sujeto al Impuesto de Sucesiones, que grava el incremento patrimonial recibido por herencia, legado u otros títulos sucesorios.

Quienes residen en España están obligados a pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados, independientemente de dónde se encuentren esos bienes o del lugar de residencia del fallecido. En caso de que los herederos no tengan los fondos para pagar el impuesto, pueden usar parte del dinero de la propia herencia, si así lo dejó establecido el fallecido en su testamento.

En concreto, debe de establecer que el tercio de libre disposición estará destinado a este pago.

El Banco de España, a través de su página web, ha explicado a los herederos lo que tienen que hacer para formalizar este proceso. En primer lugar, deben solicitar una serie de documentos fundamentales para proporcionar información y permitir el acceso inicial a los fondos:

El certificado de defunción del cliente.

El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad.

Una copia autorizada del último testamento o, si no existe testamento, la declaración de herederos abintestato.

Los pasos a seguir para pagar el Impuesto de Sucesiones. Freepik

Documentos adicionales y pasos a seguir

Una vez obtenida la información inicial, las entidades bancarias exigen dos documentos adicionales clave a los herederos:

El documento de adjudicación y partición de herencia.

La justificación del pago del impuesto sobre sucesiones, o su exención. Este último punto es de vital importancia, ya que las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto según el artículo 8 de la Ley 29/1987.

La acreditación del pago o la exención del Impuesto de Sucesiones es necesaria para poder disponer de los fondos. Cabe destacar que la normativa permite una facilidad significativa a los herederos: las entidades pueden autorizar la disposición de fondos de la propia cuenta del cliente fallecido para el abono de dicho impuesto.

Para realizar el pago, basta con solicitarlo directamente en la entidad financiera. Una vez presentada la solicitud, el banco emitirá un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente, con cargo a los bienes del fallecido y exclusivamente destinado al abono del impuesto.

Evaluar con precisión los activos y pasivos de una cuenta es clave antes de aceptar una herencia. Shutterstock

Guía para pagar el Impuesto de Sucesiones

La acreditación del pago o la exención del impuesto constituye un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente faculta a las entidades bancarias a autorizar el uso de los recursos pertenecientes a la cuenta del difunto con el objetivo de satisfacer la obligación tributaria.

Para llevar a cabo el pago, es suficiente con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez presentada la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Finalmente, dicho cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto.

Estrategias legales para pagar menos Impuesto de Sucesiones

En circunstancias específicas, los herederos pueden evitar el pago directo del impuesto. Si el testamento incluye la cláusula que destina el tercio de libre disposición al abono del tributo, los herederos no necesitarán recurrir a sus propios recursos.

Asimismo, existen exenciones y reducciones que varían según la Comunidad Autónoma donde se administre la herencia.