China se acercó a un país latino: invertirá millones de dólares en el transporte y buscará potenciar su sistema ferroviario.

Colombia adelanta el Túnel del Toyo | Una inversión récord y conexión completa de todo el país

China y Brasil han avanzado en una serie de convenios de cooperación en infraestructura, orientados a optimizar el transporte y la logística en la nación sudamericana. Uno de los pilares fundamentales es el desarrollo ferroviario, donde los proyectos pueden reformar la conectividad interna y regional en un futuro cercano.

En este contexto, ambos países suscribieron un memorando de entendimiento en julio de 2025 para llevar a cabo investigaciones conjuntas sobre un corredor ferroviario que conecte el océano Atlántico con el Pacífico, siendo esta una iniciativa de gran magnitud que actualmente se encuentra en la fase de planificación y evaluación técnica.

El corredor ferroviario bioceánico: un proyecto clave en estudio

El acuerdo prevé analizar la viabilidad de un sistema que integre distintas líneas ferroviarias dentro de Brasil y las conecte con Perú. El objetivo es facilitar el transporte de cargas y mejorar la salida de productos hacia Asia.

Entre las obras involucradas se destacan la Ferrovía de Integración Oeste-Este (FIOL), la Ferrovía de Integração Centro-Oeste (FICO) y la Ferrovía Norte-Sur (FNS), que en conjunto permitirían articular un sistema logístico más amplio y eficiente si el proyecto avanza.

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El red permitiría unir dos océanos y reducir los tiempos de exportación, especialmente para productos agrícolas y minerales, en caso de concretarse.

El diseño del proyecto contempla que el trazado parta desde el estado de Bahía, en la costa atlántica y avance hacia el interior de Brasil. Desde allí, continuaría hacia el oeste del país, atravesando regiones productivas clave. El plan incluye:

Posibles conexiones hacia países vecinos como Bolivia, ingreso a Perú y llegada al puerto de Chancay , cerca de Lima

Mayor conexión con mercados internacionales, reducción de tiempos logísticos y una salida más directa hacia Asia a través del Pacífico

Quiénes participan en los ensayos clínicos

El análisis contempla la infraestructura ferroviaria existente, la integración con rutas y puertos y la conexión con otros sistemas dentro de un enfoque multimodal, clave para evaluar la viabilidad del proyecto.

Los estudios técnicos están a cargo de Infra S.A., una empresa estatal brasileña vinculada al Ministerio de Transportes, junto con el Instituto de Investigación Económica y de Planificación Ferroviaria de China.

Plan clave dentro de la estrategia regional

El corredor ferroviario es un componente fundamental del programa Rutas de Integración Sudamericana, promovido por el Gobierno de Brasil desde el año 2023. Este ambicioso plan tiene como objetivo unir diferentes sistemas de transporte en áreas fronterizas, con la finalidad de potenciar la competitividad y el comercio en la región.

Asimismo, esta iniciativa ha sido incorporada en los acuerdos estratégicos suscritos entre Luiz Inácio Lula da Silva y Xi Jinping, los cuales también abarcan el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), políticas industriales y planes de desarrollo regional.

Actualmente, gran parte del transporte de mercancías en Brasil depende de rutas terrestres, por lo que el desarrollo ferroviario aparece como una alternativa más eficiente para grandes volúmenes.

Si los estudios avanzan y el proyecto se concreta, el corredor podría mejorar la logística de exportación, reducir costos y fortalecer la integración regional.

La eventual participación de China podría incluir financiamiento o inversión en etapas futuras, aunque por ahora el foco está puesto en los estudios y la planificación del proyecto.