Oficial | Cierra una estación clave de la capital por dos meses y afectará a miles de pasajeros

Una de las estaciones más importantes de la capital española dejará de brindar servicio próximamente de forma temporal. Justamente, Metro de Madrid confirmó el cierre de la estación Cuzco de la Línea 10 a partir del próximo 4 de julio de 2026 .

Esta medida, que se extenderá aproximadamente hasta finales de agosto, afectará a miles de usuarios diarios en una de las zonas más transitadas del norte de la capital. El corte se enmarca dentro de las obras de mejora y desamiantado que ya estaban en marcha en el tramo.

Oficial | Cierra una estación clave de la capital por dos meses y afectará a miles de pasajeros Metro Madrid

¿Por qué cierra esta estación?

Las actuaciones en Cuzco se centran principalmente en dos aspectos clave: la impermeabilización de la infraestructura y la retirada controlada de amianto presente en la bóveda y cuartos técnicos. La estación, inaugurada en 1982, fue construida en una época en la que el amianto se utilizaba frecuentemente por sus propiedades aislantes y resistentes al fuego.

Aunque el amianto no representa riesgo mientras permanece intacto, su deterioro puede liberar fibras microscópicas perjudiciales para la salud. Por ello, Metro de Madrid aprovecha el corte existente para ejecutar estos trabajos con un presupuesto aproximado de 1,7 millones de euros.

Paralelamente, la estación Santiago Bernabéu avanza en su renovación (ya cerca del 45% de ejecución), que incluye 12 ascensores, 24 escaleras mecánicas y una ampliación significativa del vestíbulo para absorber mejor el flujo de pasajeros en días de alta demanda.

Alternativas de transporte: servicio especial de autobuses gratuito

Para minimizar las molestias, Metro de Madrid y la EMT han habilitado un servicio especial de autobuses gratuito (denominado S10 u operativo similar) que cubre todo el tramo afectado. Este servicio cuenta con paradas próximas a las estaciones cerradas, incluyendo una nueva parada en la zona de Plaza de Lima en dirección Nuevos Ministerios-Plaza de Castilla.

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Los autobuses circulan con frecuencias compatibles con los horarios habituales del metro, permitiendo a los usuarios mantener sus desplazamientos habituales sin coste adicional. Las autoridades recomiendan consultar la app oficial de Metro o el sitio web de CRTM para conocer rutas exactas y tiempos de espera actualizados.

Impacto en los pasajeros y recomendaciones prácticas

El cierre de Cuzco y el tramo ampliado afectará especialmente a trabajadores de la zona de negocios, residentes y personas que acuden al entorno del Santiago Bernabéu. Miles de pasajeros diarios deberán reorganizar sus rutas durante julio y agosto, periodo de alta movilidad vacacional.

Consejos para evitar aglomeraciones:

Combinar con otras líneas de metro (L1, L6, L8 o L9).

Utilizar Cercanías Renfe o buses urbanos complementarios.

Anticipar salidas con mayor margen de tiempo.

Descargar la aplicación de Metro de Madrid para alertas en tiempo real.

Las fechas del cierre de esta línea y los tramos afectados

Desde el sábado 4 de julio y hasta finales de agosto, el servicio de la Línea 10 quedará interrumpido entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla. Esto incluye las estaciones de Cuzco, Santiago Bernabéu y las intermedias.

Previamente, desde el 28 de marzo de 2026, ya existía un corte parcial entre Nuevos Ministerios y Santiago Bernabéu por la renovación integral de esta última estación. Tras finalizar las obras en Cuzco a finales de agosto, el corte se reducirá nuevamente al tramo original hasta final de año.

Estas interrupciones forman parte de un plan más amplio de modernización de la red de Metro de Madrid, priorizando la seguridad y accesibilidad de los usuarios.