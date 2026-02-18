Continuando con la normativa europea y el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno de España confirmó que cambiará la hora en todo el territorio nacional. De esta manera, entrará en el horario de verano, algo que sucede cada año. Se trata de una medida que también se aplica en otras partes del planeta, tal como Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Chile o Paraguay. De esta forma, logran aprovechar mucho mejor la luz natural del día. El cambio al horario de verano ocurrirá en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026. Específicamente, a las 02:00 horas (península y Baleares) los relojes se adelantarán automáticamente una hora, pasando directamente a las 03:00 horas. En Canarias, el ajuste se realiza una hora antes: a la 01:00 pasan a ser las 02:00. Este día tendrá oficialmente 23 horas de duración, ya que se “pierde” una hora de sueño. A partir de esta decisión, el horario de verano permanecerá vigente durante siete meses, hasta el último domingo de octubre (25 de octubre de 2026), cuando se producirá el cambio inverso (se atrasará el reloj). La decisión del Gobierno responde a una directiva europea que busca optimizar el aprovechamiento de la luz solar y ahorrar energía. Precisamente, el objetivo principal es adaptar la jornada laboral y diaria a las horas de luz natural disponibles, especialmente en los meses de mayor duración diurna (primavera y verano). A raíz de esta determinación, se aprovechan mejor las tardes más largas, lo que reduce el consumo eléctrico en iluminación y contribuye a una mayor eficiencia energética. Históricamente, esta medida se remonta al siglo XVIII (propuesta por Benjamin Franklin en EE.UU.) y se generalizó en el siglo XX, incluyendo en España desde 1940 (con la excepción histórica de Canarias, que mantuvo GMT+0 en su momento). Actualmente, se aplica en alrededor de 70 países del mundo.