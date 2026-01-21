Cambia la hora en todo el país: esta es la fecha en la que deberás ajustar los relojes.

Con el inicio de 2026, son muchos los que ya se preguntan cuándo llegará el primer cambio de hora, ese que marca el comienzo del buen tiempo, el alargamiento de los días y, sobre todo, la ansiada puesta de sol más tardía que permite disfrutar más de las tardes.

Desde hace décadas, España ajusta el reloj dos veces al año. Sin embargo, cada vez que se acerca el cambio de hora, vuelve la duda: ¿hay que adelantarlo o atrasarlo?

A partir de esta fecha, los españoles deberán reajustar los relojes para adaptarlos al horario de verano y así poder aprovechar más las horas de sol del día.

Cuándo cambia la hora este 2026

El primer ajuste horario del año tendrá lugar en marzo, cuando se deje atrás el horario de invierno para dar paso al horario de verano.

De este modo, el cambio se producirá durante la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026. A las 02.00 horas, los relojes se adelantarán directamente a las 03.00, lo que implica perder una hora de sueño y que esa jornada cuente con 23 horas en lugar de las habituales 24.

¿Será la última vez?

En 2025, el Gobierno de España trasladó a la Unión Europea su petición de eliminar el cambio de hora a partir de 2026. “Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", afirmó entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El sistema horario en España, al igual que en otros países europeos, sigue siendo objeto de debate. Cada vez son más quienes defienden la conveniencia de mantener un único horario durante todo el año, en particular el de invierno. En esta línea, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea se han mostrado favorables a eliminar los cambios horarios en el futuro.

No obstante, según recuerda el Instituto Geográfico Nacional (IGN), aún no existe una decisión definitiva al respecto. Por ello, el cambio de hora tradicional continuará aplicándose en 2026.