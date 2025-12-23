Es oficial: decretaron feriado para este jueves en todo el país y habrá un nuevo día de descanso en diciembre. (Imagen: archivo)

El Gobierno de Colombia confirmó el calendario de festivos oficiales para el cierre del 2025. Estas fechas, además de conmemorar tradiciones culturales y religiosas, representan una oportunidad para que miles de trabajadores del país puedan descansar y organizar actividades familiares.

Con la llegada del último tramo del año, muchos ciudadanos empiezan a consultar qué días permanecerán libres y si habrá fines de semana largos antes de terminar el calendario laboral.

Atención: cuándo será el próximo feriado en Colombia

Según el calendario oficial del Gobierno, el jueves 25 de diciembre será festivo nacional por la celebración de la Navidad, una de las fechas más importantes para las familias colombianas.

Este festivo, como cada año, marca una jornada de descanso obligatorio en la que entidades públicas, colegios, la banca y buena parte del comercio operan con horarios especiales o permanecen cerrados.

Este asueto no generará un fin de semana largo, ya que cae en jueves, pero sí ofrecerá un respiro para quienes buscan una pausa en la recta final del año.

Los efectos del feriado en la jornada laboral y el comercio

Según la normativa laboral colombiana, el 25 de diciembre, al ser un día festivo, la mayoría de trabajadores formales no están obligados a laborar. Aquellos que, por las características de su oficio, deban cumplir turnos durante esta fecha, reciben los recargos o compensaciones previstos en la ley.

Durante este feriado:

Las oficinas públicas y la mayoría de entidades oficiales no prestan atención al público .

Numerosas empresas del sector privado detienen operaciones o funcionan con equipo mínimo.

Los bancos y demás entidades financieras no abren sus sucursales, aunque permanecen habilitados los cajeros, corresponsales bancarios y plataformas digitales para transacciones básicas.

Por otro lado, actividades como el turismo, el comercio navideño, los restaurantes y el entretenimiento suelen experimentar un aumento en la demanda, especialmente por tratarse de una fecha de alta movilidad y celebraciones familiares.

En estos sectores es común que se programen descuentos, actividades especiales y horarios extendidos para aprovechar la afluencia de visitantes.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026

Para el 2026, el Gobierno de Colombia asignó en el calendario oficial un total de 18 festivos, de los cuales 11 caerán en puente. Estos serán los días libres del próximo año: