En plena crisis demográfica rural, una pequeña localidad del interior de España lanza una propuesta concreta para revertir el abandono: vivienda gratuita, empleo asegurado y una nueva oportunidad de vida en un entorno natural. Con apenas 40 residentes estables, el proyecto apunta a quienes desean dejar atrás el ritmo urbano y construir una vida a largo plazo en comunidad. La iniciativa ya despertó interés en decenas de personas que ven en esta propuesta una salida laboral y un nuevo comienzo. El plan impulsado por el ayuntamiento y la Asociación Cultural local incluye la rehabilitación de viviendas para nuevos pobladores. A esto se suma la oferta de empleo en tareas de mantenimiento y construcción, claves para sostener la infraestructura del pueblo y acompañar su crecimiento progresivo. El fenómeno no es aislado. Soria forma parte de la llamada “España Vaciada”, una región golpeada por la migración hacia las ciudades. En ese contexto, Arenillas se convierte en un caso testigo de las estrategias que buscan frenar la desaparición de pequeños núcleos rurales. La propuesta combina vivienda gratuita con una salida laboral concreta. Quienes se instalen en Arenillas podrán acceder a una casa sin costo y desempeñarse como albañiles en obras de rehabilitación, una tarea central para el desarrollo local. Además, existe la posibilidad de gestionar el bar social del pueblo, un espacio clave en la vida cotidiana. Este lugar funciona como punto de encuentro para los vecinos y como motor de integración para quienes llegan desde otros puntos del país o del exterior. Las autoridades destacan que la iniciativa no solo apunta a sumar habitantes, sino a reconstruir el tejido social. La convivencia, la participación comunitaria y el compromiso con el entorno aparecen como condiciones esenciales para sostener el proyecto en el tiempo. La vida diaria en Arenillas transcurre en contacto directo con la naturaleza. Rodeado de campos de lavanda y cultivos aromáticos, el pueblo ofrece un estilo de vida tranquilo, lejos del ruido y la presión de las grandes ciudades. En términos de servicios, cuenta con lo básico: atención médica, espacios comunitarios y actividades sociales. Sin embargo, el acceso a transporte es limitado y muchas gestiones requieren trasladarse a localidades cercanas, lo que exige cierta adaptación por parte de los nuevos residentes. Para formar parte del proyecto, se prioriza a personas o familias con intención de radicarse de manera permanente. También se valora la capacidad de integrarse a la comunidad, asumir responsabilidades laborales y, en algunos casos, impulsar emprendimientos que contribuyan a dinamizar la economía local.