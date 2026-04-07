El Audi RS 5 Avant irrumpe en el mercado español con una propuesta que combina deportividad extrema, electrificación y un diseño renovado. La automotriz alemana refuerza su gama RS con un modelo que no solo eleva las prestaciones, sino que también introduce múltiples opciones de personalización tanto en el exterior como en el interior. Este nuevo lanzamiento de Audi destaca por su equilibrio entre potencia y eficiencia, con cifras que lo posicionan entre los deportivos híbridos más avanzados del segmento. Con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos y una velocidad máxima de 285 km/h, el RS 5 Avant promete una experiencia de conducción de alto nivel sin renunciar a la autonomía eléctrica. El Audi RS 5 Avant incorpora un sistema híbrido enchufable que combina un motor V6 TFSI de 2,9 litros con un motor eléctrico de 130 kW. Esta configuración permite alcanzar una potencia total de 470 kW (639 CV) y un par motor de 825 Nm. Además, integra tecnología de tracción quattro con Dynamic Torque Control, que mejora la agilidad en curvas mediante un reparto inteligente del par. A esto se suma el Torque Vectoring electromecánico en el eje trasero, una innovación que optimiza el comportamiento dinámico del vehículo. El sistema también incluye una función Boost, que libera la máxima aceleración durante 10 segundos, y una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 83 kilómetros (WLTP), ideal para trayectos urbanos. El diseño del Audi RS 5 Avant refuerza su carácter deportivo con detalles exclusivos y materiales de alta calidad: El Audi RS 5 Avant incorpora soluciones tecnológicas pensadas para maximizar la experiencia de conducción y la eficiencia: Con un precio de partida de 128.060 euros en España, el Audi RS 5 Avant se posiciona como una opción premium dentro del segmento de familiares deportivos electrificados, combinando lujo, potencia y tecnología de última generación.