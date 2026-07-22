Comienza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: estas personas serán reclutadas por las Fuerzas Armadas

En 2026, España dio un paso significativo en el ámbito de la defensa al confirmar, mediante la publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado), el inicio de la formación básica militar voluntaria dirigida a jóvenes nacidos en 2007 y 2008 .

Esta medida no implica el regreso del antiguo servicio militar obligatorio, el cual fue suspendido desde 2001, sino que refuerza el modelo de ejército profesional con un sistema flexible de reservas voluntarias.

España inicia voluntariado militar para nacidos en 2008

Los individuos de este grupo etario (actualmente con 18-19 años) tienen la posibilidad de acceder a una instrucción militar básica en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

Empieza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas. Foto: EFE

El programa tiene como propósito ampliar la base social de apoyo a las Fuerzas Armadas, fomentar la inclusión de mujeres y proporcionar una vía de aprendizaje práctico, así como valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Este enfoque se enmarca dentro de una estrategia de modernización que evita modelos coercitivos y prioriza la voluntariedad.

Conforme a la información oficial, esta capacitación permite a los participantes recibir entrenamiento básico durante períodos variables (de 1 a 30 días en ciertos casos de reservistas), con una cita previa y un compromiso inicial que puede extenderse por varios años.

El objetivo es crear un grupo de reservistas capacitados que fortalezcan al Ejército profesional —que supera los 100.000 efectivos— sin la necesidad de recurrir al reclutamiento forzoso en períodos de paz.

¿El servicio militar es obligatorio en España?

Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. En situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra (por ejemplo, en contextos de tensiones globales como la escalada en Ucrania, Oriente Medio o posibles derivaciones hacia una tercera guerra mundial), el marco normativo permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares).

Únicamente en última instancia y con la autorización del Congreso y la declaración de situación excepcional, se podría recurrir a reservistas obligatorios, dando prioridad a individuos entre 19 y 25 años, quienes deberán someterse a rigurosas evaluaciones médicas, psicológicas y físicas.

Empieza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas. Foto: EFE

La Constitución Española (artículo 30) reconoce el derecho y el deber de defender a España, pero brinda garantías tales como la objeción de conciencia y alternativas de servicio no combatiente (protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria).

El Gobierno y el Ministerio de Defensa sostienen que no está contemplado recuperar el servicio militar obligatorio, apostando en su lugar por un aumento gradual de efectivos profesionales y reservas voluntarias efectivas.

El Gobierno descarta reinstaurar el servicio militar obligatorio

A pesar de que en países europeos como Alemania, Dinamarca o Suecia ha regresado el servicio militar obligatorio, en España se ha desestimado esa opción a través de su ministra de Defensa, Margarita Robles.

“España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, dedicadas a misiones internacionales y a la lucha contra incendios. Lo que nosotros llevamos a cabo es respaldar el modelo que poseemos en este instante”, confirmó la funcionaria.

Según destacó la agencia de noticias EFE, Robles ya había reafirmado su negativa hacia esta medida: “No habrá servicio militar, en absoluto, ni creo que haya pasado por la mente de nadie”.