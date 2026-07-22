Oficial y confirmado | Defensa confirma que en los próximos 4 años recibirá nuevos aviones para fortalecer la flota nacional (foto: archivo).

El Ejército del Aire y del Espacio continúa con la modernización de su capacidad de transporte estratégico con el Airbus A400M Atlas, un avión militar capaz de trasladar hasta 37 toneladas de carga, recorrer más de 6000 kilómetros sin escalas y operar tanto en misiones militares como humanitarias. El Ministerio de Defensa confirmó la incorporación de nuevas unidades que elevarán la flota española hasta las 20 aeronaves en los próximos años.

La decisión forma parte del plan para reforzar las capacidades logísticas de las Fuerzas Armadas. Además de incrementar el número de aviones disponibles, el programa consolida el papel de España como uno de los países clave en la fabricación del A400M, ya que el ensamblaje final del modelo se realiza en la planta de Airbus en Sevilla.

¿Qué características tiene el nuevo avión del Ejército?

El Airbus A400M Atlas fue diseñado para cumplir misiones de transporte estratégico y táctico. Según el Ejército del Aire y del Espacio, puede transportar hasta 37 toneladas de carga, incluidos vehículos blindados, helicópteros ligeros, maquinaria pesada o material de ayuda humanitaria.

Oficial y confirmado | El Ministerio de Defensa anuncia que en los próximos 4 años recibirá nuevos aviones para fortalecer la flota nacional (foto: archivo).

La aeronave alcanza un radio de acción de hasta 6390 kilómetros, desarrolla una velocidad de crucero cercana a los 780 kilómetros por hora y puede operar desde pistas cortas o sin pavimentar, una capacidad que amplía las opciones de despliegue en escenarios complejos.

Otra de sus características destacadas consiste en su versatilidad. El A400M puede trasladar 116 militares completamente equipados, configurar su interior para evacuaciones médicas con 66 camillas o desempeñar funciones de avión cisterna para el reabastecimiento en vuelo de otras aeronaves.

¿Qué supone esta incorporación para España?

El Ministerio de Defensa acordó con Airbus la incorporación de seis nuevos A400M, cuyas entregas están previstas entre 2028 y 2029. Con esta operación, la flota española pasará de 14 a 20 aeronaves, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta del Ejército del Aire y del Espacio en operaciones nacionales e internacionales.

Florent Peraudeau

Desde su entrada en servicio en 2016 con el Ala 31 de Zaragoza, el A400M se convirtió en el principal avión de transporte militar de España tras sustituir progresivamente al C-130 Hércules. En estos años ha participado en misiones de la OTAN, despliegues militares, operaciones logísticas, evacuaciones y transporte de ayuda humanitaria.

El crecimiento de la flota también fortalece la industria aeronáutica nacional. El A400M se ensambla en Sevilla, una de las plantas estratégicas de Airbus para este programa europeo, lo que sitúa a España como uno de los principales protagonistas tanto en la fabricación como en la operación de uno de los aviones de transporte militar más avanzados del mundo.