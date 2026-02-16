Recientemente, el Gobierno ha anunciado un refuerzo en los controles a nivel nacional. A través de la Dirección General de Tráfico (DGT), se llevarán a cabo inspecciones exhaustivas, vehículo por vehículo, para identificar aquellos que circulen sin la ITV vigente. Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España representa un proceso que trasciende lo meramente administrativo. Este control, que es de carácter obligatorio y está bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Turismo, tiene como finalidad determinar si un vehículo es apto para circular con seguridad por las carreteras. La revisión abarca aspectos fundamentales, desde neumáticos y frenos hasta emisiones contaminantes y sistemas de iluminación. La tolerancia cero hacia aquellos que circulan con la ITV vencida es el principal cambio que introduce esta medida. La DGT ha aclarado que no se considera relevante si el conductor ha reservado una cita: “No se debe circular con la ITV caducada, aun cuando se haya solicitado una cita posterior a la fecha de vencimiento”. Esto implica que, desde el primer día de caducidad, el vehículo queda fuera de la legalidad. Además, la pegatina de la ITV debe estar visible en el parabrisas. De no ser así, la Guardia Civil tiene la facultad de detener al conductor e iniciar un procedimiento sancionador. El propio organismo de seguridad vial ha advertido que “eludir la ITV es considerado un delito”. Para los conductores, esto implica la necesidad de organizar con antelación la cita y asegurarse de no exceder la fecha límite. Circular sin una ITV válida conlleva riesgos tanto legales como económicos, además de comprometer la seguridad del propio conductor y de terceros. Las sanciones económicas por no cumplir con la ITV son severas. Circular con la ITV caducada conlleva una multa mínima de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet de conducir. En casos de retrasos que superen un año, la cifra asciende hasta los 500 euros. Es fundamental que los conductores mantengan la ITV al día para evitar estas penalizaciones. La normativa busca garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento de los vehículos en circulación. La revisión técnica no se limita a comprobar fechas y documentos. También evalúa el estado real del vehículo. Entre los aspectos que más frecuentemente causan suspensos, el sistema de iluminación es uno de los más destacados. Bombillas quemadas, luces desajustadas o sistemas que no operan adecuadamente son motivos comunes de rechazo. Por ello, se aconseja a los conductores verificar previamente todas las luces del coche: posición, cruce, carretera, freno e intermitentes. Una revisión sencilla en casa puede evitar un suspenso innecesario y, sobre todo, prevenir accidentes. Mantener los faros limpios y sin daños también es crucial para pasar la inspección sin inconvenientes. La circular referente a la ITV caducada ya no permitirá justificaciones: no será relevante tener una cita previa ni alegar falta de conocimiento. Las inspecciones se llevarán a cabo vehículo por vehículo, con sanciones considerables y posibles complicaciones en relación con los seguros. Las consecuencias de circular con la ITV caducada serán severas, lo que implica que los conductores deberán estar más atentos a la vigencia de sus revisiones. La normativa establece un enfoque riguroso para garantizar la seguridad vial.