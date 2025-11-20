La DGT advierte que los mayores de 65 deben cumplir con este único requisito o no podrán circular más.

En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva a cabo distintas acciones para proteger la seguridad de las personas mayores en la carretera. Según los datos recogidos por la Unión Europea, una de cada tres víctimas mortales en accidentes de tráfico tiene más de 65 años.

Aunque la situación es altamente preocupante, hay varios factores a tener en cuenta. Uno de ellos, es que con la edad, está demostrado que las personas pierden capacidades psicofísicas. Como consecuencia, a la hora de ponerse al volante, se pierden capacidades para conducir.

La esperanza de vida en España sigue en aumento, lo que ha llevado a la DGT a actualizar las normativas para conservar el carnet de conducir. La relación entre una mayor longevidad y el riesgo en la carretera es evidente: con más personas mayores, hay un incremento en el número de conductores de edad avanzada.

Con el fin de evitar un aumento de siniestros, la DGT ha establecido un único requisito y es que se demuestre que se mantienen las capacidades que son necesarias para una conducción segura.

Para ello, la DGT realiza controles médicos al renovar el carnet de conducir. Para abordar este problema, ha decidido reducir los plazos para los conductores de mayor edad. Actualmente, la vigencia del carnet de conducir varía según la edad del conductor:

Menores de 65 años : Cada 10 años.

: Cada 10 años. Mayores de 65 años: cada 5 años.

Atención, mayores de 65: ¿cómo renovar el carnet de conducir?

La DGT no ha establecido una edad límite para retirar el permiso de conducir a quienes la superen . En su lugar, ha implementado que, a medida que se avanza en edad, los periodos de vigencia del carnet sean más cortos. Por ejemplo, a partir de los 65 años, la renovación del permiso sólo se podrá realizar por un máximo de 5 años.

Si estás por cumplir este límite y necesitas renovar tu permiso de conducir, la DGT ha señalado los pasos que debes cumplir: