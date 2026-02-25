La Base Naval de Rota se prepara para una enorme ampliación que la convertirá en un enclave estratégico clave para la Armada Española y las fuerzas de Estados Unidos. Esta importante obra de ingeniería civil, descrita como sin precedentes, duplicará la capacidad de atraque y reforzará el rol de Rota en la defensa del flanco sur de la OTAN y el Mediterráneo. La base de Rota, ubicada en Cádiz, ya es un pilar fundamental de la cooperación militar hispano-estadounidense. Alberga destructores estadounidenses de la clase Arleigh Burke equipados con el sistema Aegis, parte del escudo antimisiles de la Marina de EE.UU. Tras el acuerdo alcanzado en la Cumbre de la OTAN en Madrid en 2022 entre los presidentes Biden y Sánchez, se incrementó el despliegue de cuatro a seis destructores. El USS Oscar Austin llegó en 2024, y el sexto está previsto para 2026, lo que ha hecho insuficiente la ampliación anterior de 2013 (que alcanzó 1.100 metros de superficie de atraque). La nueva ampliación incluye la construcción de tres nuevos muelles, modernización de los existentes y adaptación de infraestructuras para acoger buques de gran envergadura, como destructores y portaaviones en tránsito (por ejemplo, el USS Abraham Lincoln o Gerald R. Ford). Esta intervención permitirá duplicar la capacidad operativa, mejorar el soporte logístico para la Sexta Flota estadounidense y potenciar las capacidades de la Armada Española, que mantiene allí su Cuartel General de Alta Disponibilidad y la 14.ª Escuadrilla de helicópteros NH90 MSPT “Sable”. Con el aumento de la actividad naval en el Mediterráneo por tensiones geopolíticas, Rota se posiciona como un centro neurálgico para la OTAN durante las próximas décadas. Esta obra representa un paso decisivo en la modernización de las capacidades defensivas compartidas entre España y Estados Unidos, fortaleciendo la seguridad colectiva en un escenario estratégico clave. La empresa española SENER se encarga de redactar el anteproyecto técnico, que se aprobará en el primer semestre de 2026. Las obras, con un presupuesto estimado cercano a los 300 millones de euros (algunas fuentes mencionan cifras superiores, hasta 400 millones incluyendo inversiones complementarias), comenzarán antes de finalizar 2026 y se extenderán durante más de seis años. Se trata de un proyecto de gran complejidad estructural, enfocado en seguridad, operatividad y coordinación internacional, que no detendrá la actividad diaria de la base. Esta ampliación no solo consolida la presencia estadounidense, lo cual descarta especulaciones sobre traslados a otros países, sino que genera un impacto económico positivo en la zona. La base ya emplea a cerca de 10.000 personas (incluyendo personal militar estadounidense y trabajadores civiles), y Navantia realiza mantenimiento de buques y aeronaves, impulsando el empleo local y la industria gaditana.