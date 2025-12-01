La enfermedad de Alzheimer es una de las principales causas de demencia en todo el mundo, afectando a millones de personas y sus familias. En España, segun datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) más de 800.000 personas viven con esta enfermedad neurodegenerativa, y se estima que cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos.

Detectar los signos tempranos del Alzheimer es crucial para iniciar tratamientos que puedan ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida del paciente. Sin embargo, algunos síntomas iniciales pueden ser sutiles y fácilmente atribuibles al envejecimiento normal.

Olvidar información recién aprendida: una señal temprana

Uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer es la dificultad para recordar información recién aprendida. Esto puede manifestarse en olvidar fechas o eventos importantes, hacer las mismas preguntas repetidamente o depender cada vez más de recordatorios para realizar tareas cotidianas.

Uno de los primeros síntomas del Alzheimer es la dificultad para recordar información recién aprendida(Fuente: Shutterstock)

Según un artículo de la Alzheimer’s Association, una asociación sin fines de lucro de los Estados Unidos, este tipo de pérdida de memoria que interfiere con la vida diaria es una de las señales más comunes de la enfermedad, especialmente en su etapa temprana.

Es importante distinguir entre los olvidos ocasionales, que son normales con la edad, y los olvidos persistentes que interfieren con la vida diaria. Por ejemplo, olvidar el nombre de un conocido y recordarlo más tarde es común, pero olvidar conversaciones recientes o eventos importantes puede ser un indicio de deterioro cognitivo.

Otros síntomas que no deben ignorarse

Además de la pérdida de memoria, existen otros signos tempranos del Alzheimer que pueden pasar desapercibidos. Entre ellos se incluyen dificultades para planificar o resolver problemas, confusión con el tiempo o el lugar, y problemas para realizar tareas familiares, como seguir una receta o manejar las finanzas.

La Alzheimer’s Association destaca que estos síntomas pueden servir como señales de alerta para detectar precozmente el inicio de la enfermedad. También pueden presentarse cambios en el estado de ánimo o la personalidad, como irritabilidad, depresión o ansiedad.

Estos cambios pueden ser especialmente notables si la persona afectada solía tener un comportamiento estable y ahora muestra reacciones emocionales inusuales o desproporcionadas.

Es importante distinguir entre los olvidos ocasionales, que son normales con la edad, y los olvidos persistentes que interfieren con la vida diaria. (Fuente: Freepik)

La importancia de la detección temprana

Identificar estos síntomas en las etapas iniciales del Alzheimer es fundamental para acceder a tratamientos y apoyo adecuados. Aunque actualmente no existe una cura para la enfermedad, ciertos medicamentos y terapias pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.

Es por eso que se recomienda consultar a un médico si se observan estos signos, ya que un diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia en el manejo de la enfermedad y en la planificación del futuro. Un diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia en el manejo de la enfermedad y en la planificación del futuro.