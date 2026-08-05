En esta noticia Qué encontraron los científicos

No existe persona que no haya experimentado despertarse alguna mañana con la sensación de haber soñado algo, aunque sin poder recordar con exactitud qué fue. A pesar de realizar todos sus esfuerzos por recordar el sueño, no lo logrará realmente. La pregunta que todos nos formulamos es: ¿por qué nuestro cerebro tiene la capacidad de concebir estas fantasías para luego eliminarlas enteramente?

Una reciente investigación elaborada por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Estados Unidos ofrece la respuesta.

Los investigadores han descubierto que la causa del olvido de nuestros sueños se debe a un grupo de neuronas que trabajan para depurar nuestras mentes de recuerdos innecesarios. “Durante la fase de REM son las que controlan que el cerebro recuerde nueva información después de una buena noche de sueño ”, señala Thomas Kilduff, director del Centro Internacional de Neurociencia SRI de California y autor principal del estudio.

Un nuevo estudio del Instituto Nacional de Trastorno Neurológico y Accidentes Cerebrovasculares reveló por qué las personas olvidan lo que sueñan tan rápido y fácilmente. (Imagen: archivo)

Qué encontraron los científicos

Los investigadores observaron especialmente las células encargadas de la producción de la hormona melanina-concentradora, una molécula que regula el sueño y el apetito. (Imagen: Pexels)

Investigadores observan el papel de las células MCH en la regulación del sueño y el apetito durante un experimento en ratones

En consonancia con las investigaciones realizadas por otros expertos, se constató que la mayoría (52,8%) de las células MCH (hormona concentradora de melanina) en el hipotálamo mostraron un incremento significativo durante la fase REM en ratones,

mientras que el 35% se activó exclusivamente cuando los ratones se encontraban despiertos.

Basándose en dichos datos, los investigadores indagaron sobre la función de las células MCH en el proceso de retención , que se refiere al intervalo que sigue al aprendizaje de nuevas informaciones, pero que precede a la consolidación en la memoria a largo plazo. Ejecutaron diversas pruebas de memoria, incluyendo una que evaluó la capacidad de los ratones para distinguir entre objetos novedosos y familiares.

Sorpresivamente, hallaron que “activar” las células MCH durante la retención deterioraba la memoria, mientras que desactivarlas mejoraba los recuerdos.

Por ejemplo, la activación de las células redujo el tiempo que los ratones dedicaron a olfatear objetos nuevos en comparación con los familiares; sin embargo, desactivar las células tuvo un efecto opuesto.

“Estos hallazgos sugieren que las neuronas MCH asisten al cerebro en el proceso de olvidar activamente información reciente, potencialmente sin relevancia”, señala Kilduff.