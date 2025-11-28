La AESAN ordena retirar unas hamburguesas por contaminación con salmonela. Qué lotes están afectados, dónde se distribuyeron y qué recomienda el organismo.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada inmediata de un preparado de carne de “burger meat” de pollo de la marca blanca de Consum por la detección de salmonela. Los lotes afectados se han distribuido en varios puntos del país y ya no deben encontrarse disponibles para la venta.

Esta medida, comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tiene como objetivo prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de los consumidores ante un posible brote de intoxicación alimentaria.

Los lotes 2830 y 1672 de hamburguesas de pollo Consum, con fecha de caducidad 1 de diciembre de 2025, han sido retirados de todos los supermercados

Qué producto ha sido retirado y dónde se distribuyó

Según detalló la cadena Consum, los lotes afectados corresponden a los números 2830 y 1672, ambos con fecha de caducidad 1 de diciembre de 2025. Se trata de un preparado cárnico que formaba parte de su línea de marca blanca, ampliamente distribuida en varias comunidades autónomas.

La AESAN ha confirmado que el producto fue distribuido en Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. La alerta ya ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para asegurar su retirada completa en todos los establecimientos.

Desde la empresa aseguran: “priorizando siempre la seguridad alimentaria y salud de los consumidores, hemos retirado el producto de manera inmediata”. Asimismo, aclararon que el resto de los lotes comercializados son seguros para su consumo.

Qué recomienda AESAN a los consumidores

La AESAN ha pedido a los ciudadanos que hayan comprado alguno de los lotes afectados que se abstengan de consumir el producto, incluso si no presenta mal aspecto u olor. Esta es una medida preventiva habitual en casos de contaminación microbiológica.

Sin embargo, también aclaran que, de acuerdo con el etiquetado, el producto debe cocinarse completamente antes de su consumo, lo que representa una medida “muy efectiva para eliminar el riesgo sanitario”. Aun así, se insiste en no consumir los productos ya identificados en la alerta, como precaución adicional.

Qué es la salmonela y qué riesgos implica

La salmonela es una bacteria que puede provocar infecciones gastrointestinales con síntomas como fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Estos efectos suelen presentarse entre 6 y 72 horas después del consumo del alimento contaminado.

El riesgo es mayor en personas con sistemas inmunológicos debilitados, niños pequeños y adultos mayores. Por ello, ante cualquier síntoma tras haber consumido carne potencialmente afectada, se recomienda consultar con un profesional sanitario.

Esta retirada preventiva refuerza la importancia de seguir las normas de cocción segura, revisar etiquetas y estar atentos a los comunicados de organismos oficiales como la AESAN, encargados de velar por la seguridad alimentaria en España.