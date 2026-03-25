Un estudio reciente de la Institución Médica Johns Hopkins en Baltimore (EE. UU.) ha revelado que uno de los fármacos más recetados en el mundo para tratar el hipotiroidismo, la levotiroxina, podría estar asociado con un riesgo inesperado para la salud ósea. Según el estudio, el medicamento podría aumentar la pérdida de densidad ósea en adultos mayores. El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas, lo que provoca síntomas como fatiga, aumento de peso, piel seca y caída del cabello. A pesar de su prevalencia, muchas personas desconocen que la padecen, ya que sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. En España, se estima que más de un millón de personas tienen hipotiroidismo sin diagnosticar. La levotiroxina ha sido el tratamiento de referencia durante décadas y es considerada segura y efectiva. Sin embargo, este nuevo hallazgo refuerza la necesidad de un seguimiento personalizado y de estrategias que minimicen riesgos, especialmente en poblaciones vulnerables. La investigación abarcó a 445 individuos mayores de 65 años y reveló que aquellos que habían estado bajo tratamiento con levotiroxina durante un periodo superior a seis años sufrían mayores riesgos. Estas personas presentaban una probabilidad significativamente mayor de desarrollarosteoporosis en comparación con aquellos que no consumían dicha hormona. “Nuestro estudio sugiere que, incluso dentro de los límites recomendados, la levotiroxina podría estar asociada a una mayor pérdida ósea”, advirtió la autora principal de la investigación, Elena Ghotbi. La levotiroxina es el tratamiento estándar para el hipotiroidismo, una condición que afecta aproximadamente al 4% de la población adulta en España, siendo más prevalente en mujeres y en personas de mediana edad. No obstante, el estudio plantea interrogantes sobre los efectos a largo plazo y subraya la necesidad de un monitoreo riguroso de los pacientes para evitar consecuenciasadversas. “Es esencial que los médicos ajusten la dosis al nivel mínimo eficaz para prevenir niveles elevados de la hormona en sangre, lo que podría acelerar la pérdida de masa ósea", explicó el coautor del estudio, Shadpour Demehri. Asimismo, se recomienda una monitorización periódica de la función tiroidea para prevenir complicaciones adicionales. Ante estos hallazgos, los especialistas enfatizan la necesidad de reevaluar de manera periódica la pertinencia del tratamiento en pacientes mayores de 65 años. “Una proporción considerable de las prescripciones de hormona tiroidea se destina a adultos mayores sin hipotiroidismo clínico manifiesto”, advirtió Ghotbi. Las recomendaciones incluyen ajustar las dosis a la mínima eficaz, realizar controles regulares de densidad ósea y promoverhábitos saludables como una dieta rica en calcio y vitamina D, así como la práctica de ejercicio físico para fortalecer la estructura ósea. La comunidad médica resalta que la levotiroxina continúa siendo un tratamiento esencial, pero su administración debe ser individualizada para prevenir efectos secundarios adversos.