León Tolstoi, filósofo: "El hombre fue creado para ser feliz, y la felicidad está en..."

La felicidad ha sido uno de los grandes temas de la filosofía y la literatura universal. Mucho antes de que los libros de desarrollo personal popularizaran consejos para alcanzar el bienestar, el escritor ruso León Tolstói dejó una reflexión que sigue vigente por su sencillez y profundidad.

La frase “ El hombre fue creado para ser feliz, y la felicidad está en él mismo, en la satisfacción de las necesidades naturales del ser humano; todas las desgracias no provienen de la falta, sino del exceso ” pertenece a la novela Guerra y paz. En ella, el autor plantea que la verdadera felicidad no depende de las riquezas o de las circunstancias externas, sino de la capacidad de valorar las necesidades esenciales de la vida.

¿Qué significa la frase “El hombre fue creado para ser feliz”?

La célebre reflexión de León Tolstói aparece en Guerra y paz, durante el cautiverio de Pierre Bezukhov. En ese momento de la historia, el personaje comprende que la felicidad no está ligada a las posesiones materiales ni al éxito social, sino a la satisfacción de las necesidades humanas más básicas y naturales.

Este pasaje resume una de las ideas centrales del pensamiento de Tolstói: el exceso de ambición, lujo o deseos puede alejar al ser humano de una vida plena, mientras que la sencillez y el equilibrio permiten encontrar una felicidad más auténtica.

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La vida de León Tolstói: del ejército a convertirse en un referente de la literatura

León Tolstói nació en Yasnaia Poliana en 1828 y falleció en Astapovo en 1910. Fue uno de los grandes escritores y reformadores rusos, considerado junto con Fiódor Dostoievski uno de los máximos representantes de la novela realista.

Según detalló el sitio web Biografías y Vidas, el escritor pertenecía a una familia aristocrática, quedó huérfano desde muy joven y estudió en la Universidad de Kazán, donde inició las carreras de Letras y Derecho, aunque no llegó a concluir ninguna de ellas. Tras abandonar la universidad se trasladó a su finca familiar, experiencia que despertó en él una profunda preocupación por las condiciones de vida de los campesinos.

Posteriormente ingresó en el ejército y participó en la guerra del Cáucaso y en la guerra de Crimea. Aquellas vivencias marcaron profundamente su visión del mundo y lo impulsaron a dedicarse por completo a la literatura.

Con el tiempo desarrolló un fuerte compromiso social. Fundó una escuela gratuita para niños pobres, defendió la libertad de expresión, criticó la violencia y mantuvo profundas diferencias con la Iglesia Ortodoxa y con el gobierno ruso. Sus ideas sobre la no violencia y la sencillez influyeron posteriormente en numerosos pensadores y líderes sociales.

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Las novelas que consolidaron a Tolstói como uno de los grandes escritores de la historia

Durante su matrimonio con Sofía Behrs escribió Guerra y paz, publicada entre 1864 y 1869, considerada una de las novelas más importantes de la historia de la literatura por la amplitud de sus personajes y su retrato de la invasión napoleónica de Rusia.

Más tarde publicó otras obras fundamentales como Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich y La sonata a Kreutzer, consolidando una producción literaria que ocupa decenas de volúmenes.

En los últimos años de su vida abrazó un estilo de vida austero, defendió la pobreza voluntaria y continuó reflexionando sobre la moral, la justicia y el sentido de la existencia. Falleció en 1910, dejando un legado literario y filosófico que continúa siendo objeto de estudio en todo el mundo.